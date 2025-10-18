október 18., szombat

Vádemelés

2 órája

Hagyta szenvedni mozgássérült lányát – most kiderült, hány év börtönre ítélnék a nyírbátori anyát!

Címkék#börtön#nyírbátori tragédia#vádirat#emberölés

A vádirat szerint az anya hónapokon át hagyta szenvedni a 39 éves nőt, aki végül belehalt a sérüléseibe. A nyírbátori tragédia megrázta az egész országot.

Szon.hu

Nyírbátori tragédia: 15 évre küldené börtönbe az ügyészség azt a kegyetlen anyát, aki a férjével hagyta szenvedni 39 éves mozgássérült lányát Nyírbátorban. írja a Tények

Nyírbátori tragédia: vádat emeltek az ügyben
Fotó: Tények

Nyírbátori tragédia: hagyta belehalni sérüléseibe mozgássérült lányát

Éheztették a nőt, akinek felfekvései lettek, a sebei pedig elfertőződtek, végül ezekbe halt bele. Emberöléssel gyanúsították a szülőket, az apa azonban időközben szintén meghalt, az ügyészség így most csak az anya ellen emelt vádat.

A vádirati tényállás szerint az idős szülők háztartásában élt a középkorú sértett, aki születésénél fogva mozgásában korlátozott volt.

A tárgyalás részleteiről korábban már beszámoltunk:

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A sértett nő 2009-től nem tudott dolgozni, 2024-ben pedig már egyedül közlekedni sem. Mindezek ellenére a szülők a kétszintes családi ház emeletén helyezték el, ahol mellékhelység sem volt kialakítva. A nő a szobájából segítség nélkül nem tudott kijutni.

Az esetről készült Tények riport ide kattintva érhető el.

Ez is érdekelheti:

 

 

