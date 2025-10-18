1 órája
Hagyta szenvedni mozgássérült lányát – most kiderült, hány év börtönre ítélnék a nyírbátori anyát!
A vádirat szerint az anya hónapokon át hagyta szenvedni a 39 éves nőt, aki végül belehalt a sérüléseibe. A nyírbátori tragédia megrázta az egész országot.
Nyírbátori tragédia: 15 évre küldené börtönbe az ügyészség azt a kegyetlen anyát, aki a férjével hagyta szenvedni 39 éves mozgássérült lányát Nyírbátorban. –írja a Tények
Nyírbátori tragédia: hagyta belehalni sérüléseibe mozgássérült lányát
Éheztették a nőt, akinek felfekvései lettek, a sebei pedig elfertőződtek, végül ezekbe halt bele. Emberöléssel gyanúsították a szülőket, az apa azonban időközben szintén meghalt, az ügyészség így most csak az anya ellen emelt vádat.
A vádirati tényállás szerint az idős szülők háztartásában élt a középkorú sértett, aki születésénél fogva mozgásában korlátozott volt.
Éheztették és az ágyhoz kötözték mozgáskorlátozott lányukat – halálra szenvedett az emeleti szobában
A sértett nő 2009-től nem tudott dolgozni, 2024-ben pedig már egyedül közlekedni sem. Mindezek ellenére a szülők a kétszintes családi ház emeletén helyezték el, ahol mellékhelység sem volt kialakítva. A nő a szobájából segítség nélkül nem tudott kijutni.
Azt hitték, csak hisztizik! Megszólaltak a nyírbátori szülők, akik halálra éheztették a lányukat! (videó)
