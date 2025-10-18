Hagyta szenvedni mozgássérült lányát – most kiderült, hány év börtönre ítélnék a nyírbátori anyát!

Nyírbátori tragédia: 15 évre küldené börtönbe az ügyészség azt a kegyetlen anyát, aki a férjével hagyta szenvedni 39 éves mozgássérült lányát Nyírbátorban. –írja a Tények

Nyírbátori tragédia: vádat emeltek az ügyben

Fotó: Tények

Nyírbátori tragédia: hagyta belehalni sérüléseibe mozgássérült lányát

Éheztették a nőt, akinek felfekvései lettek, a sebei pedig elfertőződtek, végül ezekbe halt bele. Emberöléssel gyanúsították a szülőket, az apa azonban időközben szintén meghalt, az ügyészség így most csak az anya ellen emelt vádat.

A vádirati tényállás szerint az idős szülők háztartásában élt a középkorú sértett, aki születésénél fogva mozgásában korlátozott volt.

A tárgyalás részleteiről korábban már beszámoltunk: