Jól bevásárolt a nyíregyházi terjesztő, hatalmas csomaggal kapták el!

Rendőrkézen a nyíregyházi díler: a Nyíregyházi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt folytat büntetőeljárást P. A. nyíregyházi lakos ellen. A nyomozás adatai szerint a férfi Budapesten vásárolta meg a kábítószert, amelyet azután ismerősei között értékesített. A rendőrök éppen akkor ütöttek rajta, amikor egy újabb adag droggal – telekocsi szolgáltatással – hazaért a fővárosból. A hátizsákjából előkerült bruttó 169 gramm zöld növényi származék, a gyorsteszt alapján marihuána.

Fotók: police.hu

A nyomozók P. A.-t előállították a rendőrkapitányságra, a 37 éves férfi részben beismerte a bűncselekmény elkövetését. –írja a police.hu

Fotó: police.hu

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet!

Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón!

