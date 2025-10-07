Teljes a káosz az M3-ason! Oldalára borult kamion bénítja a forgalmat (fotók)

Oldalára borult kamion az M3-ason: felborult egy kamion az M3-as autópálya 85-ös kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Karácsondnál. Az egri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A sztráda érintett szakaszán egy sávon halad a forgalom –írja a katasztrófavédelem

Oldalára borult kamion az M3-ason: súlyos baleset történt

Fotó: Huszár Márk/ heol.hu

Oldalára borult kamion az M3-ason

Súlyos közlekedési baleset történt Gyöngyös közelében. Az M3-as autópályán egy kamion az oldalára borult a terelésnél, majd nem sokkal később két autó is összeütközött a közelben. –tudtuk meg a heol.hu cikkéből

A Heves Vármegyei Online munkatársa a helyszínre érkezett, és fotókon is megörökítette a balesetet. A felvételeken jól látható, hogy a kamion oldalára borulva torlaszolja el az utat, a forgalom pedig csak félpályán, lépésben tud haladni mellette. Nem sokkal később, a 87-es kilométernél újabb baleset történt: két autó ütközött össze a terelésnél, ami ismét torlódást okozott.

A balesetről készült fotók ide kattintva érhetők el.

