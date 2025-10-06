Tűzoltók vonultak a szabolcsi bölcsődéhez, ami ott történt, arra sokáig emlékezni fognak

A demecseri minősítő gyakorlat keretében – a feltételezés szerint – egy cég magtároló csarnokában tűz keletkezett, egy mezőgazdasági gép elektromos meghibásodás miatt kigyulladt. A létesítményben dolgozók észlelték a tüzet, megpróbálták eloltani, de nem jártak sikerrel, bejelentették a tüzet a 112-es segélyhívó számon. A demecseri önkéntes tűzoltók feladata volt végrehajtani a tűzesettel, majd azt követően a műszaki mentéssel kapcsolatos beavatkozást – adta hírül szerkesztőségünknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A fejlesztésekről, valamint aktivitásáról is híres ÖTE két gépjárműfecskendővel, emergency plug-gal, quaddal, utánfutóval, szivattyúkkal, áramfejlesztőkkel, többféle feszítővágó berendezéssel is rendelkezik. Tevékenységi területük öt települést fed le.

A tyukodi gyakorlat szimulált helyzete alapján: elektromos tűz keletkezett egy bölcsődei csoportszobában, a lángok átterjedtek az ott lévő bútorzatra. Egy kisgyermeknevelő észlelte a tüzet, megpróbálta megfékezni a lángokat, de nem járt sikerrel, pánikba esett, rosszul lett, eszméletét elveszítette. A bölcsődében tartózkodó gyerekek és nevelők – egy fő kivételével – elhagyták az épületet, ez a létszámellenőrzéskor derült ki. Az önkéntes tűzoltóknak végre kellett hajtaniuk az életmentést, majd el kellett oltaniuk a tüzet.

Az egyesület lelkes, köztük több női önkéntes tűzoltóira méltán büszke! A minősítő gyakorlatuk idén is sikerrel zárult – a tyukodi tűzoltók székhely településük mellett Győrtelek, Kocsord, Ököritófülpös, Rápolt, Pátyod, Porcsalma, Szamosangyalos, Csenger, Csengerújfalu és Ura települések mentő tűzvédelmi képességét növelik modern eszközeikkel, két gépjárműfecskendőjükkel. Az ÖTE éles helyzetben is mindig helytáll. Az idén júliusi viharkárok felszámolásában is aktívan részt vettek.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A tarpai önkéntes tűzoltók is sikerrel teljesítették újraminősítő gyakorlatukat. A felvetés szerint egy helyi diákszálló konyhájában tűz keletkezett. Az ingatlanban 65 diák és 4 nevelő tartózkodott. A tűz az étkezőben a konyha pulton keletkezett, ahol elektromos készülékek, valamint berendezési tárgyak égnek. A diákszállóból az ott dolgozók mindenkit a kiürítési terv szerint kimenekítettek. Egy fő porral oltó segítségével megpróbálta a tüzet eloltani, ám nem járt sikerrel. A létszámellenőrzés során kiderült, hogy egy személy vélhetően az épületben maradt. A tarpai tűzoltók előbb életet mentettek, majd tüzet oltottak a gyakorlat keretében.