Tűzoltók vonultak a szabolcsi bölcsődéhez, ami ott történt, arra sokáig emlékezni fognak
Múlt héten négy önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület éves minősítő gyakorlatát tartották meg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Demecseri-, a Tyukodi-, a Tarpai- és a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesületek tagjai újra szakmai felügyelet mellett bizonyíthatták rátermettségüket, felkészültségüket.
Önkéntes tűzoltók minősítő gyakorlata
Forrás: Oszlár Gábor tű. őrnagy; Dombrády Gábor tű. alezredes; Tarpai ÖTE
A demecseri minősítő gyakorlat keretében – a feltételezés szerint – egy cég magtároló csarnokában tűz keletkezett, egy mezőgazdasági gép elektromos meghibásodás miatt kigyulladt. A létesítményben dolgozók észlelték a tüzet, megpróbálták eloltani, de nem jártak sikerrel, bejelentették a tüzet a 112-es segélyhívó számon. A demecseri önkéntes tűzoltók feladata volt végrehajtani a tűzesettel, majd azt követően a műszaki mentéssel kapcsolatos beavatkozást – adta hírül szerkesztőségünknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
A fejlesztésekről, valamint aktivitásáról is híres ÖTE két gépjárműfecskendővel, emergency plug-gal, quaddal, utánfutóval, szivattyúkkal, áramfejlesztőkkel, többféle feszítővágó berendezéssel is rendelkezik. Tevékenységi területük öt települést fed le.
A tyukodi gyakorlat szimulált helyzete alapján: elektromos tűz keletkezett egy bölcsődei csoportszobában, a lángok átterjedtek az ott lévő bútorzatra. Egy kisgyermeknevelő észlelte a tüzet, megpróbálta megfékezni a lángokat, de nem járt sikerrel, pánikba esett, rosszul lett, eszméletét elveszítette. A bölcsődében tartózkodó gyerekek és nevelők – egy fő kivételével – elhagyták az épületet, ez a létszámellenőrzéskor derült ki. Az önkéntes tűzoltóknak végre kellett hajtaniuk az életmentést, majd el kellett oltaniuk a tüzet.
Az egyesület lelkes, köztük több női önkéntes tűzoltóira méltán büszke! A minősítő gyakorlatuk idén is sikerrel zárult – a tyukodi tűzoltók székhely településük mellett Győrtelek, Kocsord, Ököritófülpös, Rápolt, Pátyod, Porcsalma, Szamosangyalos, Csenger, Csengerújfalu és Ura települések mentő tűzvédelmi képességét növelik modern eszközeikkel, két gépjárműfecskendőjükkel. Az ÖTE éles helyzetben is mindig helytáll. Az idén júliusi viharkárok felszámolásában is aktívan részt vettek.
A tarpai önkéntes tűzoltók is sikerrel teljesítették újraminősítő gyakorlatukat. A felvetés szerint egy helyi diákszálló konyhájában tűz keletkezett. Az ingatlanban 65 diák és 4 nevelő tartózkodott. A tűz az étkezőben a konyha pulton keletkezett, ahol elektromos készülékek, valamint berendezési tárgyak égnek. A diákszállóból az ott dolgozók mindenkit a kiürítési terv szerint kimenekítettek. Egy fő porral oltó segítségével megpróbálta a tüzet eloltani, ám nem járt sikerrel. A létszámellenőrzés során kiderült, hogy egy személy vélhetően az épületben maradt. A tarpai tűzoltók előbb életet mentettek, majd tüzet oltottak a gyakorlat keretében.
Az egyesület Tarpa, Beregdaróc, Beregsurány, Hetefejércse és Márokpapi településekre vonul. Az ÖTE tagjai aktívan részt vesznek különböző szakmai versenyeken, aktívak székhelytelepülésük társadalmi életében is. A „Nyitott Szertárkapuk” elnevezésű rendezvényhez igyekeznek minden évben csatlakozni.
A nagykállói önkéntes tűzoltóknak a Kállai Kettős Rendezvény- és Konferencia Központ színháztermébe szervezték az újraminősítő gyakorlatot. Ott – a felvetés szerint – ismeretlen okból tűz keletkezett, a tűz oltását egy dolgozó észlelte, megkezdte az oltást egy kézi tűzoltó készülékkel, azonban a tűzoltást nem tudta elvégezni. A helyi önkéntes tűzoltók az életmentését követően oltották el a szimulált tüzet.
A több mint 130 éves ÖTE több térségbeli gyermektábor aktív szereplője, különböző bemutatókat tartanak óvodásoknak, iskolásoknak – fontos számukra a prevenció és a tűzmegelőzéssel kapcsolatos tudás bővítése. Az idén július eleji viharokat követően több tucat nagykállói helyszínen végeztek műszaki mentést, kárfelszámolást, segítve a lakosokat, egyben a hivatásos tűzoltók beavatkozásait.
Az ÖTÉ-k felkészültsége, eszközeiknek, felszereléseiknek bevethetősége, valamint a beavatkozást irányító személyek tűzoltás-vezetési feladatok ellátására vonatkozó alkalmassága újra igazolódott a gyakorlatok keretében.