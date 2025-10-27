Rendőrség
1 órája
38 embert vettek őrizetbe Szabolcsban a rendőrök – többségüket azonnal előállították
Mozgalmas hétvégét zártak a szabolcsi rendőrök. 38 embert vettek őrizetbe különböző bűncselekmények, szabálysértések és körözések miatt.
Őrizetbe vettek 38 embert: Sűrű hétvégét zártak a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei egyenruhások.
Őrizetbe vettek 38 embert Szabolcsban
A szolgálatot ellátó állomány tagjai 7 személyt vettek őrizetbe bűncselekmény elkövetése miatt, 12 személyt vettek őrizetbe szabálysértés elkövetése miatt, 11 személyt szabálysértési elzárás végrehajtása miatt és további 19 főt a velük szemben érvényben lévő körözések alapján vettek őrizetbe – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság oldalán.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a hétvége alatt 9 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök. A balesetek közül 5 könnyű és 4 súlyos sérüléssel végződött.
