38 embert vettek őrizetbe Szabolcsban a rendőrök – többségüket azonnal előállították

Őrizetbe vettek 38 embert: Sűrű hétvégét zártak a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei egyenruhások. Csaknem ötven embert vettek őrizetbe különböző jogsértések miatt.

A szolgálatot ellátó állomány tagjai 7 személyt vettek őrizetbe bűncselekmény elkövetése miatt, 12 személyt vettek őrizetbe szabálysértés elkövetése miatt, 11 személyt szabálysértési elzárás végrehajtása miatt és további 19 főt a velük szemben érvényben lévő körözések alapján vettek őrizetbe – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság oldalán.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a hétvége alatt 9 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök. A balesetek közül 5 könnyű és 4 súlyos sérüléssel végződött.

