3 órája
Brutálisan megverte a parkolóőrt Nyíregyházán
A többször is szabálytalanul parkoló férfi bántalmazta a munkáját végző parkolóőrt.
Parkolás: erőszakba torkollt a bírság
Forrás: illusztráció / KM-archív
A vádirat szerint a parkolóellenőr 2024 tavaszán két alkalommal szabott ki pótdíjat szabálytalan parkolás miatt a középkorú férfivel szemben Nyíregyházán, melyekért a férfi számonkérte a sértettet, és vitába is keveredtek.
Parkolás és erőszak: ököllel támadt a parkolóellenőrre
2024. nyár végén a sértett éppen munkáját végezte, amikor a férfi felismerte, a háta mögé lépett és több alkalommal a fején ököllel megütötte, közben szidalmazta. A sértett egy nagy erejű, tarkóját ért ütés miatt a földre esett, a vádlott a helyszínről elment.
A sértett a bántalmazás során agyrázkódással kísért arcsérüléseket szenvedett, a vádlott a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette mellett súlyos testi sértés bűntettének kísérletét követte el.
Az ügyészség vele szemben, amennyiben beismeri a bűncselekmények elkövetését, 4 évre felfüggesztett 2 év börtönbüntetés kiszabására tett indítványt vádiratában - tájékoztatta portálunkat Dr. Márton Anett Zsuzsanna, helyettes sajtószóvivő.
