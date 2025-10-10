Brutálisan megverte a parkolóőrt Nyíregyházán

A vádirat szerint a parkolóellenőr 2024 tavaszán két alkalommal szabott ki pótdíjat szabálytalan parkolás miatt a középkorú férfivel szemben Nyíregyházán, melyekért a férfi számonkérte a sértettet, és vitába is keveredtek.

Parkolás és erőszak: ököllel támadt a parkolóellenőrre

2024. nyár végén a sértett éppen munkáját végezte, amikor a férfi felismerte, a háta mögé lépett és több alkalommal a fején ököllel megütötte, közben szidalmazta. A sértett egy nagy erejű, tarkóját ért ütés miatt a földre esett, a vádlott a helyszínről elment.

A sértett a bántalmazás során agyrázkódással kísért arcsérüléseket szenvedett, a vádlott a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette mellett súlyos testi sértés bűntettének kísérletét követte el.

Az ügyészség vele szemben, amennyiben beismeri a bűncselekmények elkövetését, 4 évre felfüggesztett 2 év börtönbüntetés kiszabására tett indítványt vádiratában - tájékoztatta portálunkat Dr. Márton Anett Zsuzsanna, helyettes sajtószóvivő.