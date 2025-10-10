október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

3 órája

Brutálisan megverte a parkolóőrt Nyíregyházán

Címkék#tarkó#Nyíregyháza#vádlott

A többször is szabálytalanul parkoló férfi bántalmazta a munkáját végző parkolóőrt.

Szon.hu
Brutálisan megverte a parkolóőrt Nyíregyházán

Parkolás: erőszakba torkollt a bírság

Forrás: illusztráció / KM-archív

A vádirat szerint a parkolóellenőr 2024 tavaszán két alkalommal szabott ki pótdíjat szabálytalan parkolás miatt a középkorú férfivel szemben Nyíregyházán, melyekért a férfi számonkérte a sértettet, és vitába is keveredtek.

Parkolás és erőszak: ököllel támadt a parkolóellenőrre

2024. nyár végén a sértett éppen munkáját végezte, amikor a férfi felismerte, a háta mögé lépett és több alkalommal a fején ököllel megütötte, közben szidalmazta. A sértett egy nagy erejű, tarkóját ért ütés miatt a földre esett, a vádlott a helyszínről elment.

A sértett a bántalmazás során agyrázkódással kísért arcsérüléseket szenvedett, a vádlott a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette mellett súlyos testi sértés bűntettének kísérletét követte el.

Az ügyészség vele szemben, amennyiben beismeri a bűncselekmények elkövetését, 4 évre felfüggesztett 2 év börtönbüntetés kiszabására tett indítványt vádiratában - tájékoztatta portálunkat Dr. Márton Anett Zsuzsanna, helyettes sajtószóvivő.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu