Összeomlott a bíróságon a piricsei horroranya, amikor megtudta, hogy az élettársa meghalt

Meghalt a piricsei horroranya élettársa: agyvérzést kapott és meghalt az a férfi, akit azzal vádolnak, hogy az élettársával együtt kegyetlenül megölték beteg, autista lányukat Piricsén.

Fotó: Tények

A vád szerint kínozták, majd egy kád vízbe fojtották a fiatal nőt. A bizonyítási eljárás drámai fordulatot vett: szerda reggel a bíróságon a lány anyja, a másodrendű vádlott összeomlott, amikor megtudta, hogy a férfi meghalt, így ő maradt az egyedüli, akit felelősségre vonhatnak az ügyben – írja a Tények

