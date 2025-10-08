36 perce
Összeomlott a bíróságon a piricsei horroranya, amikor megtudta, hogy az élettársa meghalt
A bíróságon derült ki, hogy agyvérzést kapott és meghalt az a férfi, akit azzal vádoltak, hogy az élettársával együtt megölte autista lányát. Most már csak a piricsei horroranya felelhet a kegyetlen tettért.
Meghalt a piricsei horroranya élettársa: agyvérzést kapott és meghalt az a férfi, akit azzal vádolnak, hogy az élettársával együtt kegyetlenül megölték beteg, autista lányukat Piricsén.
Meghalt a piricsei horroranya élettársa: agyvérzést kapott
A vád szerint kínozták, majd egy kád vízbe fojtották a fiatal nőt. A bizonyítási eljárás drámai fordulatot vett: szerda reggel a bíróságon a lány anyja, a másodrendű vádlott összeomlott, amikor megtudta, hogy a férfi meghalt, így ő maradt az egyedüli, akit felelősségre vonhatnak az ügyben – írja a Tények
A sokkoló esetről korábban már beszámoltunk:
Emberölés: belefojtották a fürdőkádba a fogyatékos lányukat
Rendőrt ne hívjanak, csak mentőt, rendőr nem kell – ezt mondta a segélyhívó diszpécserének 2022. július 7-én este K-né F. M., amikor bejelentette, hogy a lánya belefulladt a fürdőkádba.
Rosszul lett a horroranya, mentőt kellett hívni a nyíregyházi bíróságra
A vármegyei főügyészség vádirata szerint 2022. július 7-én 19 óra körül K. V.-t a fürdőszobába vitték, levetkőztették, a kádba vizet engedtek, az édesanyja megemelte és a szoba falához szorította a lábát, nevelőapja pedig a nyakánál és a fejénél fogva a víz alatt tartotta, befogta az orrát és a száját. A lány több perces haláltusa után a helyszínen elhunyt.
A Tények riportja az esetről ide kattintva érhető el.
