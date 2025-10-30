2 órája
Porrobbanás egy Szabolcs vármegyei csarnoképületben – kilencen voltak bent, amikor megtörtént
Az oltórendszer is működésbe lépett. Porrobbanás Szabolcsban: több egységet is riasztottak a helyszínre!
Porrobbanás Szabolcsban: porrobbanás történt egy csarnoképületben Vásárosnaményban, az Ipar utcában.
Porrobbanás Szabolcsban: kilencen voltak bent
A balesethez a mátészalkai hivatásos és a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltókat, valamint egy mátészalkai vízszállítót riasztottak. A robbanás idején kilenc ember tartózkodott az épületben, amelyben az automata oltórendszer is működésbe lépett. Az egységek jelenleg is dolgoznak, megbontják a technológiai részeket és megszüntetik az izzásokat. –írja a katasztrófavédelem
Frissítés: megszüntették a tűzoltók azokat az izzásokat, amelyek egy vásárosnaményi csarnoképület technológiai részén keletkeztek egy porrobbanást követően. A parázslás összesen csaknem öt négyzetméteres területet érintett.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ez is érdekelheti:
Friss fotók a helyszínről! Súlyosan megsérült egy nő az újfehértói balesetben!
Ember, hát kiszállni nem bírsz! Új szégyene van a szabolcsi utaknak, megszólaltak a szemtanúk
Több kárt okoznak az önjelölt autószerelők és maszekok, mint hasznot: így kerülhet százezrekbe az otthoni kókányolás