Szabolcs-Szatmár-Bereg

1 órája

Porrobbanás egy Szabolcs vármegyei csarnoképületben – kilencen voltak bent, amikor megtörtént

Az oltórendszer is működésbe lépett. Porrobbanás Szabolcsban: több egységet is riasztottak a helyszínre!

Szon.hu

Porrobbanás Szabolcsban: porrobbanás történt egy csarnoképületben Vásárosnaményban, az Ipar utcában. 

Forrás: Illusztráció: katasztrófavédelem 

Porrobbanás Szabolcsban: kilencen voltak bent

A balesethez a mátészalkai hivatásos és a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltókat, valamint egy mátészalkai vízszállítót riasztottak. A robbanás idején kilenc ember tartózkodott az épületben, amelyben az automata oltórendszer is működésbe lépett. Az egységek jelenleg is dolgoznak, megbontják a technológiai részeket és megszüntetik az izzásokat. írja a katasztrófavédelem

Frissítés: megszüntették a tűzoltók azokat az izzásokat, amelyek egy vásárosnaményi csarnoképület technológiai részén keletkeztek egy porrobbanást követően. A parázslás összesen csaknem öt négyzetméteres területet érintett.

