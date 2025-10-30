Porrobbanás egy Szabolcs vármegyei csarnoképületben – kilencen voltak bent, amikor megtörtént

Porrobbanás Szabolcsban: porrobbanás történt egy csarnoképületben Vásárosnaményban, az Ipar utcában.

Porrobbanás Szabolcsban: több egységet is riasztottak

Forrás: Illusztráció: katasztrófavédelem

Porrobbanás Szabolcsban: kilencen voltak bent

A balesethez a mátészalkai hivatásos és a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltókat, valamint egy mátészalkai vízszállítót riasztottak. A robbanás idején kilenc ember tartózkodott az épületben, amelyben az automata oltórendszer is működésbe lépett. Az egységek jelenleg is dolgoznak, megbontják a technológiai részeket és megszüntetik az izzásokat. –írja a katasztrófavédelem

Frissítés: megszüntették a tűzoltók azokat az izzásokat, amelyek egy vásárosnaményi csarnoképület technológiai részén keletkeztek egy porrobbanást követően. A parázslás összesen csaknem öt négyzetméteres területet érintett.

