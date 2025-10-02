Száguldás a quaddal Panyolánál, ő is és a nő is súlyos árat fizettek érte

2025 júliusában a fiatal férfi szervezett túra keretében quaddal közlekedett Panyola lakott területén kívül, egy közforgalom számára megnyitott földúton, mögötte ült női utasa, mindketten bukósisakot viseltek.

Rossz vége lett a quados száguldozásnak.

Forrás: Ügyészség

Száguldás a quaddal, rossz vége lett

A terhelt nem az útviszonyoknak megfelelően hajtotta a járművet, így egy árokba borultak, mindketten a földre estek, és súlyos sérüléseket szenvedtek.

A férfi közúti baleset gondatlan okozásának vétségét követte el, több KRESZ szabályt is megszegett.

Figyelemmel azonban büntetlen előéletére, kifogástalan közlekedési múltjára, valamint arra, hogy vállalta a járműben keletkezett kár megtérítését, és az utas számára jóvátétel megfizetését, az ügyészség közvetítői eljárás alkalmazásáról döntött.

Amennyiben a közvetítés eredményes lesz, a büntetőeljárás megszüntetésre kerül.