2 órája
Száguldás a quaddal Panyolánál, ő is és a nő is súlyos árat fizettek érte
Csúnya baleset lett a száguldásból. A férfi és utasa súlyos sérüléseket szenvedtek, amikor a quaddal az árokba borultak.
2025 júliusában a fiatal férfi szervezett túra keretében quaddal közlekedett Panyola lakott területén kívül, egy közforgalom számára megnyitott földúton, mögötte ült női utasa, mindketten bukósisakot viseltek.
Száguldás a quaddal, rossz vége lett
A terhelt nem az útviszonyoknak megfelelően hajtotta a járművet, így egy árokba borultak, mindketten a földre estek, és súlyos sérüléseket szenvedtek.
A férfi közúti baleset gondatlan okozásának vétségét követte el, több KRESZ szabályt is megszegett.
Figyelemmel azonban büntetlen előéletére, kifogástalan közlekedési múltjára, valamint arra, hogy vállalta a járműben keletkezett kár megtérítését, és az utas számára jóvátétel megfizetését, az ügyészség közvetítői eljárás alkalmazásáról döntött.
Amennyiben a közvetítés eredményes lesz, a büntetőeljárás megszüntetésre kerül.
