Kozmetikumokkal szépült volna – késsel hadonászott Nyíregyházán a szépségápoló rabló

Rablás Nyíregyházán: kozmetikumokkal távozott a gyanúsított

Rablás Nyíregyházán: kozmetikumokat vitt el a férfi

A megalapozott gyanú szerint 2025. október 10-én a délutáni órákban a gyanúsított bement a nyíregyházi Korzó üzletház egyik üzletébe, ahol különböző kozmetikumokat pakolt a táskájába, majd azokkal fizetés nélkül távozott. A bolt két alkalmazottja a férfit a Korzó üzletház kijáratánál feltartóztatta, aki ekkor egy tíz centiméter pengehosszúságú kést vett elő a ruházatából és azzal az egyik alkalmazott irányába szúró mozdulatot tett. Ezután a másik alkalmazott is megkísérelte visszatartani a gyanúsítottat, aki erre az ő irányába is szúró mozdulatot tett. A sérülések elmaradása csak a sértettek figyelmességén múlott. A gyanúsított a helyszínről ezután az eltulajdonított árucikkekkel együtt elmenekült. –tudtuk meg a Nyíregyházi Törvényszék közleményéből

A nyomozás még a kezdeti szakaszban tart, de a hatóság jelenleg azzal gyanúsítja a férfit, hogy olyan bűncselekményt követett el, amelyért akár tíz év szabadságvesztés is kiszabható. A gyanúsított korábban már többször volt büntetve, és jelenleg is több hasonló ügyben folyik ellene eljárás. A bíróság álláspontja szerint megalapozott a feltételezés, hogy szabadlábra kerülése esetén megszökne, elrejtőzne vagy újabb bűncselekményt követne el, ezért elrendelték letartóztatását.

A végzés nem végleges, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be.

