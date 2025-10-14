október 14., kedd

Helén névnap

11°
+14
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hoppá!

2 órája

Kozmetikumokkal szépült volna – késsel hadonászott Nyíregyházán a szépségápoló rabló

Címkék#Nyíregyházi Járásbíróság#Nyíregyháza#kés#rabló

Ez egyik nyíregyházi bevásárlóközpontban történt az eset. Rablás Nyíregyházán: kést rántott a gyanúsított.

Szon.hu

Rablás Nyíregyházán: felfegyverkezve elkövetett rablás ügyében a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója 2025. október 13-án elrendelte B. B. gyanúsított egy hónapos letartóztatását.

Rablás Nyíregyházán: kozmetikumokkal távozott a gyanúsított
Rablás Nyíregyházán: kozmetikumokkal távozott a gyanúsított
Illusztráció: Getty Images

Rablás Nyíregyházán: kozmetikumokat vitt el a férfi

A megalapozott gyanú szerint 2025. október 10-én a délutáni órákban a gyanúsított bement a nyíregyházi Korzó üzletház egyik üzletébe, ahol különböző kozmetikumokat pakolt a táskájába, majd azokkal fizetés nélkül távozott. A bolt két alkalmazottja a férfit a Korzó üzletház kijáratánál feltartóztatta, aki ekkor egy tíz centiméter pengehosszúságú kést vett elő a ruházatából és azzal az egyik alkalmazott irányába szúró mozdulatot tett. Ezután a másik alkalmazott is megkísérelte visszatartani a gyanúsítottat, aki erre az ő irányába is szúró mozdulatot tett. A sérülések elmaradása csak a sértettek figyelmességén múlott. A gyanúsított a helyszínről ezután az eltulajdonított árucikkekkel együtt elmenekült. tudtuk meg a Nyíregyházi Törvényszék közleményéből

A nyomozás még a kezdeti szakaszban tart, de a hatóság jelenleg azzal gyanúsítja a férfit, hogy olyan bűncselekményt követett el, amelyért akár tíz év szabadságvesztés is kiszabható. A gyanúsított korábban már többször volt büntetve, és jelenleg is több hasonló ügyben folyik ellene eljárás. A bíróság álláspontja szerint megalapozott a feltételezés, hogy szabadlábra kerülése esetén megszökne, elrejtőzne vagy újabb bűncselekményt követne el, ezért elrendelték letartóztatását.

A végzés nem végleges, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ezek is érdekelhetik:

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu