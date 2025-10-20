október 20., hétfő

Rablás

36 perce

Visszaeső fiatal Nyíregyházán – társával durván hátrafeszítették a sértett kezét és kirabolták!

Címkék#Nyíregyháza#bűncselekmény#rablás

Korábban már elítélték. Rablás Nyíregyházán: pénzt és mobiltelefont is loptak a sértettől.

Szon.hu

Rablás Nyíregyházán: a korábban rablás miatt fiatalkorúként elítélt férfi pár hónappal szabadulása után újra rablást követett el.

Rablás Nyíregyházán: a visszaeső férfi társával megtámadta a sértettet
Rablás Nyíregyházán: a visszaeső férfi társával megtámadta a sértettet
Illusztráció: police.hu

Rablás Nyíregyházán: korábban már elítélték a férfit

A vádirat szerint a sértett férfi 2024 nyarán, a hajnali órákban a Nyíregyházi Vasútállomás előtt várakozott. A fiatal felnőtt vádlott és társa leszólították, cigarettát kértek tőle. Miután a sértett adott nekik egy-egy szál cigarettát, elindult az állomás épülete felé.

A vádlott és társa ekkor hátulról rátámadtak, egyikőjük a kezeit hátra feszítette, míg a másik a sértett ruházatából 80.000,-Ft készpénzt és az 50.000,- Ft értékű mobiltelefonját kivette, majd a helyszínről elszaladtak.

A széles körű nyomozás ellenére a vádlott társának kiléte nem volt megállapítható, a hasonló jellegű bűncselekmény miatt korábban már elítélt vádlottal szemben, amennyiben beismeri a bűncselekmény elkövetését, 4 év börtönbüntetést és 4 év közügyek gyakorlásától eltiltást indítványoz az ügyészség, valamint a megszerzett 130.000.- forintra vagyonelkobzást. derült ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Főügyészség sajtóközleményéből

