Villan a kék fény, int a rendőr – a legfontosabb, hogy ne pánikolj!

– Szégyen vagy sem, sikerült kivívnom a hatóság rosszallását, amikor nem értettem, hogy a rendőri karjelzéssel mire utasítanak. Biztos mások is „rosszul reagálnak” az egyenruhára, a tudatalattijuk azonnal üzen, aggódhatsz, mert valami biztos nem lesz rendben. Az én fejemen is a pillanat tört része alatt ezer gondolat futott át, van-e nálam forgalmi, személyi, bakker, biztos lejárt a műszaki, s míg ezen agyaltam, túlmentem a rendőrökön és még az irányjelzőt sem tettem ki, hogy meg akarok állni. Aggódva vártam, míg mellém értek, és nem dicsértek meg, sőt... Szerencsére figyelmeztetéssel megúsztam. Nem vitatkoztam, nem háborodtam fel a saját hülyeségemen, majd a visszapillantóban láttam, más se volt sokkal „ügyesebb" – mondta a beregi térségben élő Kovács András, akit épp a legutóbbi Roadpol akción állítottak meg.

A rendőri karjelzés egyértelműen mutatja, hogy a járművezetőnek hol kell megállnia

Fotó: MW-archív

Ha villan a kék fény, int a rendőr, meg kell állni!

– Alapvetően igen – válaszolta dr. Vajtó Levente rendőr alezredes arra a kérdésünkre, hogy ismerjük-e a rendőri kar- és fényjelzéseket, tudjuk-e, ilyen szituációban mit kell tennünk. A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetője azzal kezdte, ha megkülönböztető jelzéssel közlekedő járművet – legyen az rendőr, mentő, vagy tűzoltó – észlelünk, annak a továbbhaladását biztosítani kell. Lassítunk és félrehúzódunk.

– Ha minket akar megállítani a rendőr, az abból tűnik ki, hogy a rendőrautó mögöttünk, mellettünk lassít, fényjelzést ad – hangosbemondón, kézjelzéssel, vagy tárcsával – és megállításra szólít fel. Ilyen esetben a vezetőnek a lehető leghamarabb, de biztonságosan, a forgalom zavarása nélkül kell félrehúzódnia és megállnia.

Ha a rendőr látja, hogy az autós „fogta az adást”, vagyis megértette a rendőr jelzését –

a jármű mozgásából

az autót vezető személy tekintetéből és magatartásából egyértelműen kiderül, hogy valóban követi az utasítást

– és éppen ott nem tud megállni biztonságosan, megengedett 50-100 méterrel tovább menni a rendőr kíséretében.

Abban az esetben, ha a rendőr megelőzi az autóst, jelez, akkor viszont azonnal meg kell állni.