Villan a kék fény, int a rendőr – a legfontosabb, hogy ne pánikolj!

Húzódj le és állj meg!

1 órája

Címkék#kék fény#közlekedésbiztonság#rendőrség#karjelzés

Van, amikor nincs türelmi idő, s menekülni sem érdemes, mert mindenkit utol érnek. A felvillanó kék fény, a rendőri karjelzés egyértelmű utasítás minden járművezetőnek, hogy félre kell húzódnia és meg kell állnia.

Munkatársunktól
Fotó: Csapó Balázs

– Szégyen vagy sem, sikerült kivívnom a hatóság rosszallását, amikor nem értettem, hogy a rendőri karjelzéssel mire utasítanak. Biztos mások is „rosszul reagálnak” az egyenruhára, a tudatalattijuk azonnal üzen, aggódhatsz, mert valami biztos nem lesz rendben. Az én fejemen is a pillanat tört része alatt ezer gondolat futott át, van-e nálam forgalmi, személyi, bakker, biztos lejárt a műszaki, s míg ezen agyaltam, túlmentem a rendőrökön és még az irányjelzőt sem tettem ki, hogy meg akarok állni. Aggódva vártam, míg mellém értek, és nem dicsértek meg, sőt... Szerencsére figyelmeztetéssel megúsztam. Nem vitatkoztam, nem háborodtam fel a saját hülyeségemen, majd a visszapillantóban láttam, más se volt sokkal „ügyesebb" – mondta a beregi térségben élő Kovács András, akit épp a legutóbbi Roadpol akción állítottak meg.

A rendőri karjelzés egyértelműen mutatja, hogy a járművezetőnek hol kell megállnia
Fotó: MW-archív

Ha villan a kék fény, int a rendőr, meg kell állni!

– Alapvetően igen – válaszolta dr. Vajtó Levente rendőr alezredes arra a kérdésünkre, hogy ismerjük-e a rendőri kar- és fényjelzéseket, tudjuk-e, ilyen szituációban mit kell tennünk. A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetője azzal kezdte, ha megkülönböztető jelzéssel közlekedő járművet – legyen az rendőr, mentő, vagy tűzoltó – észlelünk, annak a továbbhaladását biztosítani kell. Lassítunk és félrehúzódunk.

– Ha minket akar megállítani a rendőr, az abból tűnik ki, hogy a rendőrautó mögöttünk, mellettünk lassít, fényjelzést ad – hangosbemondón, kézjelzéssel, vagy tárcsával – és megállításra szólít fel. Ilyen esetben a vezetőnek a lehető leghamarabb, de biztonságosan, a forgalom zavarása nélkül kell félrehúzódnia és megállnia.

Ha a rendőr látja, hogy az autós „fogta az adást”, vagyis megértette a rendőr jelzését – 

  • a jármű mozgásából
  • az autót vezető személy tekintetéből és magatartásából egyértelműen kiderül, hogy valóban követi az utasítást
    – és éppen ott nem tud megállni biztonságosan, megengedett 50-100 méterrel tovább menni a rendőr kíséretében. 

Abban az esetben, ha a rendőr megelőzi az autóst, jelez, akkor viszont azonnal meg kell állni. 

Mindig vannak, akik a rendőri karjelzést látva inkább menekülőre fogják

Fokozott közlekedésbiztonsági akcióban, finn vagy félfinn módszeres ittasság ellenőrzésnél ha az egyenruhás int, hogy álljak meg, nincs türelmi idő, az rendőri karjelzés egyértelműen jelzi azt is, hogy előtte, mellette kell lehúzódni. Ha maga mellé inti a járművezetőt, a rendőr vonalában kell megállni, nem több méterrel előtte vagy utána – magyarázta dr. Vajtó Levente.

Fokozott ellenőrzéskor nincs türelmi idő, ha int a rendőr, meg kell állni
Fotó: szon.hu/archív

Amennyiben valaki nem tesz eleget a rendőri utasításnak, utánamennek az egyenruhások és megállítják. Több esetben is előfordult, hogy egy-egy autós, meglátva az egyenruhásokat lassít, egy kis utcába, kapubejáróba kanyarodik és visszafordul, hogy elkerülje az igazoltatást. 

Két ilyen esetről is beszámoltunk korábban, mindkét menekülő balesetet okozott, s kiderült, volt miért aggódniuk. Büntetőeljárás indul a járművezetőkkel szemben.

Érdemes felfrissíteni a rendőri karos forgalomirányításról tanultakat

A KRESZ szerint a rendőri forgalomirányításnál a legfontosabb a rendőr testhelyzete. Sokan azt hiszik, a legfontosabb szempont a közlekedő számára az, hogy a rendőr kinyújtja-e a karját forgalomirányítás közben, vagy sem, pedig ez csak másodlagos.

Az elsődleges az, hogy a rendőri testhelyzet a vállával párhuzamos irányból érkezők részére – minden irányba való továbbhaladás tekintetében – szabad utat, míg a rendőr vállára merőleges irányból érkezőknek továbbhaladási tilalmat jelez.

Vagyis az előbbi testhelyzet a forgalomirányító fényjelző készülék „teli” zöld jelzésének, míg az utóbbi testhelyzet a piros jelzésnek felel meg.

 

