Rendőrség

3 órája

Döntést hozott a rendőrkapitányság vezetője! Erre kell számítani hétvégén!

Szon.hu
A rendőrkapitányság vezetője döntött: fokozott ellenőrzés várható.

Forrás: illusztráció / police.hu

Koncz László r. alezredes, a Záhonyi Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint  a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján 2025. október 4-én 7 órától 2025. október 5-én 7 óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - tájékoztatta portálunkat a rendőrség.

 

