Emberségből jelesre vizsgáztak – jó fej rendőrök segítettek egy nyugdíjasnak a 4-es számú főúton

Nemes tettet hajtott végre két rendőr a 4-es számú főúton. A rendőrök épp jókor érkeztek, jó helyre. Valljuk be őszintén nekünk is jól esne, ugyanebben a szituációban a segítség. A két rendőr ismét bebizonyította ott segít, ahol tud.

A rendőrök épp jókor érkeztek.

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség Facebook oldala

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A bejegyzést a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség Facebook oldalán tette közé, melyben a következőt írják:

Büszkék vagyunk! Agárdi István főtörzsőrmester és Zakor Balázs törzsőrmester a Kisvárdai Rendőrkapitányság Nyírkarászi Rendőrőrsének körzeti megbízottai a 4-es számú főúton Nyírtass közelében álltak meg a napokban egy útszélen veszteglő autó mögött, hogy kiderítsék mi a probléma, kell-e segíteni. Fülöp Gábor gergelyugornyai nyugdíjas örömmel fogadta az egyenruhásokat, mert kiderült autójával defekt miatt vesztegel, ráadásul mindjárt két gumiabroncs is cserére szorult. István és Balázs nem vesztegették az időt azonnal munkának álltak, és sebtében kicserélték a defektes kerekeket. Köszönet a hálás mosoly, és a baráti kézfogás volt, ami az ő arcukra is mosolyt csalt éppúgy, mint a miénkre.

Ajánljuk még, ez is érdekelheti:

Lili, a kenguru kislány egy 10 hónapos magára hagyott kengurukölyök. Mamája kidobott az erszényéből. A gondozók még időben rátaláltak a néhány centis apró kengurura, és szó szerint életet mentettek. Most a Nyíregyházi Állatpark állatorvosi csapata gondozza Lilit. Azért, hogy ne kötődjön túlzott egy emberhez, mindig más viszi haza. Napközben 3, éjszaka pedig 4 óránként etetik egy speciális tápszerrel.

Lili történetéről bővebben ide kattintva olvashat.