2 órája
Új kapitányok a vármegyében – személyi változások a rendőrségen (fotókkal)
Nyugdíj, kinevezés, előléptetés. Nagy átrendeződés a rendőrségnél.
Változások a rendőrségnél!
Forrás: police.hu
A vezetők új szolgálati helyüket október 1-jén foglalták el.
Személyzeti változások a rendőrségnél
Szabó Csaba r. dandártábornok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője Kazsamér Béla r. alezredest, a Nyírbátori Rendőrkapitányság vezetőjét 2025. szeptember 30-ai hatállyal -kérelmére- nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezte, és kiemelkedő szakmai munkája, vezetői tevékenysége elismeréseként jutalomban részesítette - írta a police.hu.
Személyi változások a rendőrségenFotók: police.hu
A Nyírbátori Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával 2025. október 1-jei hatállyal dr. Farkas Zsolt r. alezredest bízta meg.
A Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetőjét Paronai János r. ezredest, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság vezetője 2025. október 1-jei hatállyal kinevezte a Nyíregyházi Rendőrkapitányság, Rakamazi Rendőrőrse őrsparancsnoki beosztásba. A vármegyei rendőr-főkapitányság vezetője kiemelkedő szakmai munkája, vezetői tevékenysége elismeréseként jutalomban részesítette.
Szabó Csaba r. dandártábornok a Tiszavasvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával 2025. október 1-jei hatállyal Gyüre László r. alezredest bízta meg.
A Beregsurányi Határrendészeti Kirendeltség vezetőjét Papp András r. alezredest, szolgálati beosztásának ellátása alól mentesítette, és 2025. október 1-jei hatállyal megbízta a vármegyei rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság, Határrendészeti Szolgálat szolgálatvezetői feladatainak ellátásával.
A vármegyei rendőrfőkapitány a Beregsurányi Határrendészeti Kirendeltség kirendeltségvezetői feladatainak ellátásával 2025. október 1-jei hatállyal Gáll József r. ezredest bízta meg.
Elsétált a kocsi mellett a sárga dombháznál, és olyat látott, amitől te is rosszul aludnál!
Téves állítások jelentek meg a hulladékszállításról, ezek a tények, tisztázták a helyzetet!