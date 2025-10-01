Új kapitányok a vármegyében – személyi változások a rendőrségen (fotókkal)

A Nyírbátori Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával 2025. október 1-jei hatállyal dr. Farkas Zsolt r. alezredest bízta meg.

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetőjét Paronai János r. ezredest, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság vezetője 2025. október 1-jei hatállyal kinevezte a Nyíregyházi Rendőrkapitányság, Rakamazi Rendőrőrse őrsparancsnoki beosztásba. A vármegyei rendőr-főkapitányság vezetője kiemelkedő szakmai munkája, vezetői tevékenysége elismeréseként jutalomban részesítette.

Szabó Csaba r. dandártábornok a Tiszavasvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával 2025. október 1-jei hatállyal Gyüre László r. alezredest bízta meg.

A Beregsurányi Határrendészeti Kirendeltség vezetőjét Papp András r. alezredest, szolgálati beosztásának ellátása alól mentesítette, és 2025. október 1-jei hatállyal megbízta a vármegyei rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság, Határrendészeti Szolgálat szolgálatvezetői feladatainak ellátásával.

A vármegyei rendőrfőkapitány a Beregsurányi Határrendészeti Kirendeltség kirendeltségvezetői feladatainak ellátásával 2025. október 1-jei hatállyal Gáll József r. ezredest bízta meg.