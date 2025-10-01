október 1., szerda

Malvin névnap

12°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrség

2 órája

Új kapitányok a vármegyében – személyi változások a rendőrségen (fotókkal)

Címkék#állomány#Szolgálat#rendőrség

Nyugdíj, kinevezés, előléptetés. Nagy átrendeződés a rendőrségnél.

Szon.hu
Új kapitányok a vármegyében – személyi változások a rendőrségen (fotókkal)

Változások a rendőrségnél!

Forrás: police.hu

A vezetők új szolgálati helyüket október 1-jén foglalták el.

A rendőrség jelentette be!
Változások a rendőrségnél!
Forrás: police.hu

Személyzeti változások a rendőrségnél

Szabó Csaba r. dandártábornok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője Kazsamér Béla r. alezredest, a Nyírbátori Rendőrkapitányság vezetőjét 2025. szeptember 30-ai hatállyal -kérelmére- nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezte, és kiemelkedő szakmai munkája, vezetői tevékenysége elismeréseként jutalomban részesítette - írta a police.hu.

Személyi változások a rendőrségen

Fotók: police.hu

A Nyírbátori Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával 2025. október 1-jei hatállyal dr. Farkas Zsolt r. alezredest bízta meg.

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetőjét Paronai János r. ezredest, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság vezetője 2025. október 1-jei hatállyal kinevezte a Nyíregyházi Rendőrkapitányság, Rakamazi Rendőrőrse őrsparancsnoki beosztásba. A vármegyei rendőr-főkapitányság vezetője kiemelkedő szakmai munkája, vezetői tevékenysége elismeréseként jutalomban részesítette.

Szabó Csaba r. dandártábornok a Tiszavasvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával 2025. október 1-jei hatállyal Gyüre László r. alezredest bízta meg.

A Beregsurányi Határrendészeti Kirendeltség vezetőjét Papp András r. alezredest, szolgálati beosztásának ellátása alól mentesítette, és 2025. október 1-jei hatállyal megbízta a vármegyei rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság, Határrendészeti Szolgálat szolgálatvezetői feladatainak ellátásával.

A vármegyei rendőrfőkapitány a Beregsurányi Határrendészeti Kirendeltség kirendeltségvezetői feladatainak ellátásával 2025. október 1-jei hatállyal Gáll József r. ezredest bízta meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu