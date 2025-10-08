Valami készül: két szabolcsi településre vonulnak ki a rendőrök

Kivonul a rendőrség Záhonyba és Tiszavasváriba is. Fokozott ellenőrzést rendeltek el.

Razzia két szabolcsi településen. Fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrség Záhonyban és Tiszavasváriban.

Forrás: Illusztráció: MW-Archív

A Záhonyi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrkapitányság illetékességi területére - olvasható a rendőrség oldalán.

Koncz László r. alezredes, a Záhonyi Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján 2025. október 10-én 7 órától 2025. október 11-én 7 óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrkapitányság illetékességi területére.

Gyüre László r. alezredes, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság megbízott vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján 2025. október 10-én 16 órától 2025. október 11-én 2 óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ez is érdekelheti: