1 órája
Zsaruk mindenhol! Valami nagy dolog készül a jármi felhajtónál? (videóval)
Mintha akciófilm forgatás lenne – rendőrök mindenhol a jármi felhajtónál!
Hatalmas rendőrségi akció?
Forrás: Traffipax Mátészalka és környéke
Elképesztő videót posztoltak a Traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoportban: ameddig a szem ellát, rendőrautók és egyenruhások lepik el a helyszínt. A kommentelők azonnal találgatni kezdtek, mi történhetett.
Giga rendőrségi akció?
Sokan úgy vélik, hogy óriási közúti ellenőrzés vagy egy nagyobb akció lehet folyamatban.
„Ez AI-videó?” – viccelődött valaki a hozzászólások között.
„A környék összes mozdítható rendőrét behívták dolgozni?” – tette fel a kérdést egy másik felhasználó.
Egy sofőr pedig így figyelmeztetett:
„Ha jössz erre kamionnal, a kapcsolót nehogy rajta hagyjad véletlen!”
Makett helyett romhalmaz: így lett reggelre műalkotásból közfelháborodás! Kiderült, hogy mi történt! (fotókkal)
Ember, hát kiszállni nem bírsz! Új szégyene van a szabolcsi utaknak, megszólaltak a szemtanúk