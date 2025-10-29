október 29., szerda

Zsaruk mindenhol! Valami nagy dolog készül a jármi felhajtónál? (videóval)

Mintha akciófilm forgatás lenne – rendőrök mindenhol a jármi felhajtónál!

Nagy Zoltán
Zsaruk mindenhol! Valami nagy dolog készül a jármi felhajtónál? (videóval)

Hatalmas rendőrségi akció?

Forrás: Traffipax Mátészalka és környéke

Elképesztő videót posztoltak a Traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoportban: ameddig a szem ellát, rendőrautók és egyenruhások lepik el a helyszínt. A kommentelők azonnal találgatni kezdtek, mi történhetett.

Giga rendőrségi akció?

Sokan úgy vélik, hogy óriási közúti ellenőrzés vagy egy nagyobb akció lehet folyamatban.

„Ez AI-videó?” – viccelődött valaki a hozzászólások között.

„A környék összes mozdítható rendőrét behívták dolgozni?” – tette fel a kérdést egy másik felhasználó.

Egy sofőr pedig így figyelmeztetett:

„Ha jössz erre kamionnal, a kapcsolót nehogy rajta hagyjad véletlen!”

 

