Végzetes hibát követett el a pilóta, összeütközött és lezuhant két repülő Szabolcsban
A pilóták szerencsésen katapultáltak, egyikük könnyebb sérülést szenvedett. Súlyos repülőgép baleset Szabolcsban, két vitorlázó repülő összeütközött a levegőben.
Repülőgép baleset Szabolcsban. Óriási szerencséje volt a két pilótának, akik a levegőben ütköztek vitorlázó repülőgépükkel.
A vádirat szerint 2024 júniusában a vádlott és a sértett repülésre alkalmas időjárási viszonyok között, délután emelkedett a levegőbe a nyíregyházi repülőtérről vitorlázó repülőgépükkel - írta a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség.
Két vitorlázó repülőgép ütközött össze Nagycserkesz közelében
Este mindkét pilóta Tokaj felé repült, megfelelő távolságot tartva egymástól. A Tisza folyót elérve a sértett visszafordult, hogy a nyíregyházi reptéren végkisiklást hajtson végre, így egy ideig egymással szemben haladtak.
Repülőgép baleset Szabolcsban, ütköztek a levegőben
A vádlott anélkül, hogy a sértettet látta volna, vagy vele rádión kommunikált volna megkezdte a jobbra fordulást, eközben a bal szárnya élével 138 km/óra sebességgel a másik gép farkát levágta. Mindkét repülőgép zuhanni kezdett, ezért a pilóták ejtőernyővel azonnal elhagyták a gépet. A légi járművek Nagycserkesz közelében egy mezőgazdasági területen, egymástól 500 méterre értek földet.
A légi közlekedési balesetben a vétlen pilóta sérült meg könnyebben.
A légi közlekedési szabályokat megszegő férfit az ügyészség légi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével vádolja, vele szemben pénzbüntetést és légi jármű vezetésétől való eltiltást indítványozott.
A fotókon a balesetben sérült vitorlázó repülőgépek láthatók.
