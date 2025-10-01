október 1., szerda

Baleset

21 perce

Végzetes hibát követett el a pilóta, összeütközött és lezuhant két repülő Szabolcsban

Címkék#baleset#Nyíregyháza#repülő#vitorlázó repülőgép

A pilóták szerencsésen katapultáltak, egyikük könnyebb sérülést szenvedett. Súlyos repülőgép baleset Szabolcsban, két vitorlázó repülő összeütközött a levegőben.

Szon.hu

Repülőgép baleset Szabolcsban. Óriási szerencséje volt a két pilótának, akik a levegőben ütköztek vitorlázó repülőgépükkel.

repülőgép baleset Szabolcsban
Repülőgép baleset Szabolcsban: a levegőben ütköztek
Forrás: Magyarország Ügyészsége

A vádirat szerint 2024 júniusában a vádlott és a sértett repülésre alkalmas időjárási viszonyok között, délután emelkedett a levegőbe a nyíregyházi repülőtérről vitorlázó repülőgépükkel - írta a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség.

Este mindkét pilóta Tokaj felé repült, megfelelő távolságot tartva egymástól. A Tisza folyót elérve a sértett visszafordult, hogy a nyíregyházi reptéren végkisiklást hajtson végre, így egy ideig egymással szemben haladtak.

Repülőgép baleset Szabolcsban, ütköztek a levegőben

A vádlott anélkül, hogy a sértettet látta volna, vagy vele rádión kommunikált volna megkezdte a jobbra fordulást, eközben a bal szárnya élével 138 km/óra sebességgel a másik gép farkát levágta. Mindkét repülőgép zuhanni kezdett, ezért a pilóták  ejtőernyővel azonnal elhagyták a gépet. A légi járművek Nagycserkesz közelében egy mezőgazdasági területen, egymástól 500 méterre értek földet.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A légi közlekedési balesetben a vétlen pilóta sérült meg könnyebben.
A légi közlekedési szabályokat megszegő férfit az ügyészség légi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével vádolja, vele szemben pénzbüntetést és légi jármű vezetésétől való eltiltást indítványozott.

A fotókon a balesetben sérült vitorlázó repülőgépek láthatók.

