Végzetes hibát követett el a pilóta, összeütközött és lezuhant két repülő Szabolcsban

Este mindkét pilóta Tokaj felé repült, megfelelő távolságot tartva egymástól. A Tisza folyót elérve a sértett visszafordult, hogy a nyíregyházi reptéren végkisiklást hajtson végre, így egy ideig egymással szemben haladtak.

Repülőgép baleset Szabolcsban, ütköztek a levegőben

A vádlott anélkül, hogy a sértettet látta volna, vagy vele rádión kommunikált volna megkezdte a jobbra fordulást, eközben a bal szárnya élével 138 km/óra sebességgel a másik gép farkát levágta. Mindkét repülőgép zuhanni kezdett, ezért a pilóták ejtőernyővel azonnal elhagyták a gépet. A légi járművek Nagycserkesz közelében egy mezőgazdasági területen, egymástól 500 méterre értek földet.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A légi közlekedési balesetben a vétlen pilóta sérült meg könnyebben.

A légi közlekedési szabályokat megszegő férfit az ügyészség légi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével vádolja, vele szemben pénzbüntetést és légi jármű vezetésétől való eltiltást indítványozott.

A fotókon a balesetben sérült vitorlázó repülőgépek láthatók.

