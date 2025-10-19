október 19., vasárnap

Nándor névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Roadpol

1 órája

Úgy repkedtek a büntetések Szabolcsban, mint madarak az égen: volt olyan autós, akit egy nap alatt kétszer bírságoltak meg

Címkék#Roadpol#Szabolcs-Szatmár-Beregben#rendőrség#biztonsági öv#mobiltelefon

Ettek, ittak, mobiloztak vezetés közben, de a biztonsági övet is sokan csak dísznek tartják. A Roadpol akció október elején sem hozott örömre, vagy büszkeségre okot adó számokat.

Munkatársunktól

Te az utat figyeld!  – szólt a rendőrség figyelmeztetése, az egyenruhások pedig a szabálytalan autósokkal tették mindezt a múlt héten, amikor újabb Roadpol akciót tartottak az ország teljes területén, így Szabolcs-Szatmár-Beregben is. 

A Roadpol akció most sem hozott büszkeségre okot adó eredményt Szabolcs-Szatmár-Beregben
A Roadpol akció most sem hozott büszkeségre okot adó eredményt Szabolcs-Szatmár-Beregben
Fotó: rendőrség

– A Focus on the road egy hete alatt kollégáink a jogsértő magatartást, a vezetéstől a figyelmet elvonó tevékenységet figyelték a vármegye útjain. A telefont kézben tartó járművezetőkön kívül kiszűrték azokat, akik mobilon, tableten képi vagy szöveges adatokat tekintetek meg, ettek, fül- vagy fejhallgatót használtak – sorolta dr. Vajtó Levente. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának helyettes vezetője megerősítette, a fül- vagy fejhallgató is tilos, mert zenehallgatás közben nem hallja a külső zajokat, nem tud a közlekedésre figyelni.

De, hogy nagyon egyértelmű legyen, itt a KRESZ szabály: minden olyan magatartás tilos, ami elvonja a vezető figyelmét az útról a járművezetéstől! A rendőrök figyelmét nem kerülhette el az sem, ha valaki nem, vagy nem megfelelőn használta a biztonsági övet.

Roadpol akció Szabolcs-Szatmár-Beregben – a számok nem adnak örömre okot

– A rendőrkapitányságok illetékességi területén az akció alatt 57 esetben intézkedtek kollégáink kézben tartott mobiltelefon, egy esetben fejhallgató használata miatt, 4 autós pedig járművezetés közben evett, illetve ivott. Ami nagyon szomorú, hogy 971-en úgy vettek részt a közlekedésben, hogy nem kapcsolták be a biztonsági övüket. Sokatmondó, hogy naponta átlagosan 140-en szegték meg ezt a szabályt – tudtuk meg a rendőr alezredestől. S ha mindez nem lenne elég, volt további 1165 olyan jogsértés, ami miatt az egyenruhásoknak intézkedniük kellett.

Sajnos a biztonsági öv-használatban nem vármegyénk a pozitív példa, erről ebben a cikkünkben olvashattak bővebben: csak az év első 8 hónapjában több mint 20 ezer ilyen eljárás indult

A be nem kötött biztonsági öv miatt nem csak pénzbírság, hanem büntetőpontok is járnak
A be nem kötött biztonsági öv miatt nem csak pénzbírság, hanem büntetőpontok is járnak
Fotó: rendőrség

Dr. Vajtó Levente hozzátette: vannak notórius visszaesők, akik újra és újra elkövetik ugyanazt a szabálysértést, de nem tanulnak semmiből. Volt olyan nyíregyházi autós, akit egy nap alatt kétszer bírságoltak meg, először a Nyírszőlősi, majd a Bethlen Gábor utcán, mert nem kötötte be a biztonsági övet. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A bírság mértéke:

  • lakott területen belül 20 000 forint
  • lakott területen kívül 30 000 forint
  • gyorsforgalmi úton (autópályán, autóúton) 40 000 forint

A pénzbüntetésen túl természetesen a büntetőpontok sem maradnak el, ez 

  • lakott területen belül és kívül 3, 
  • autópályán és autóúton pedig 5. 

Azaz, nagyon gyorsan össze lehet gyűjteni a 18 előéleti pontot ahhoz, hogy valaki a járművezető engedélyét elvegyék. Ezért elveszíteni a jogosítványt talán az egyik legnagyobb butaság.

Arról, hogy milyen következményei vannak annak, ha valaki úgy szenved balesetet, hogy nincs megfelelően bekötve, itt olvashattak:

 Van, ami egy év alatt sem változott

Csak összehasonlításként: tavaly ugyancsak október elején tartották a Focus on the road elnevezésű fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést, akkor a menet közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt 84, a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 944 emberrel szemben intézkedtek.

A járművezetés önmagában is koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét. A kézben tartott mobillal telefonáló járművezető kevésbé vagy egyáltalán nem képes a környezetére figyelni. Még veszélyesebb, ha vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy filmet néz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu