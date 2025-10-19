1 órája
Úgy repkedtek a büntetések Szabolcsban, mint madarak az égen: volt olyan autós, akit egy nap alatt kétszer bírságoltak meg
Ettek, ittak, mobiloztak vezetés közben, de a biztonsági övet is sokan csak dísznek tartják. A Roadpol akció október elején sem hozott örömre, vagy büszkeségre okot adó számokat.
Te az utat figyeld! – szólt a rendőrség figyelmeztetése, az egyenruhások pedig a szabálytalan autósokkal tették mindezt a múlt héten, amikor újabb Roadpol akciót tartottak az ország teljes területén, így Szabolcs-Szatmár-Beregben is.
– A Focus on the road egy hete alatt kollégáink a jogsértő magatartást, a vezetéstől a figyelmet elvonó tevékenységet figyelték a vármegye útjain. A telefont kézben tartó járművezetőkön kívül kiszűrték azokat, akik mobilon, tableten képi vagy szöveges adatokat tekintetek meg, ettek, fül- vagy fejhallgatót használtak – sorolta dr. Vajtó Levente.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának helyettes vezetője megerősítette, a fül- vagy fejhallgató is tilos, mert zenehallgatás közben nem hallja a külső zajokat, nem tud a közlekedésre figyelni.
De, hogy nagyon egyértelmű legyen, itt a KRESZ szabály: minden olyan magatartás tilos, ami elvonja a vezető figyelmét az útról a járművezetéstől! A rendőrök figyelmét nem kerülhette el az sem, ha valaki nem, vagy nem megfelelőn használta a biztonsági övet.
Roadpol akció Szabolcs-Szatmár-Beregben – a számok nem adnak örömre okot
– A rendőrkapitányságok illetékességi területén az akció alatt 57 esetben intézkedtek kollégáink kézben tartott mobiltelefon, egy esetben fejhallgató használata miatt, 4 autós pedig járművezetés közben evett, illetve ivott. Ami nagyon szomorú, hogy 971-en úgy vettek részt a közlekedésben, hogy nem kapcsolták be a biztonsági övüket. Sokatmondó, hogy naponta átlagosan 140-en szegték meg ezt a szabályt – tudtuk meg a rendőr alezredestől. S ha mindez nem lenne elég, volt további 1165 olyan jogsértés, ami miatt az egyenruhásoknak intézkedniük kellett.
Sajnos a biztonsági öv-használatban nem vármegyénk a pozitív példa, erről ebben a cikkünkben olvashattak bővebben: csak az év első 8 hónapjában több mint 20 ezer ilyen eljárás indult
Aki a pár hónapos gyerekével képes ezt megtenni a hátsó ülésen, attól mégis mi várható?
Dr. Vajtó Levente hozzátette: vannak notórius visszaesők, akik újra és újra elkövetik ugyanazt a szabálysértést, de nem tanulnak semmiből. Volt olyan nyíregyházi autós, akit egy nap alatt kétszer bírságoltak meg, először a Nyírszőlősi, majd a Bethlen Gábor utcán, mert nem kötötte be a biztonsági övet.
A bírság mértéke:
- lakott területen belül 20 000 forint
- lakott területen kívül 30 000 forint
- gyorsforgalmi úton (autópályán, autóúton) 40 000 forint
A pénzbüntetésen túl természetesen a büntetőpontok sem maradnak el, ez
- lakott területen belül és kívül 3,
- autópályán és autóúton pedig 5.
Azaz, nagyon gyorsan össze lehet gyűjteni a 18 előéleti pontot ahhoz, hogy valaki a járművezető engedélyét elvegyék. Ezért elveszíteni a jogosítványt talán az egyik legnagyobb butaság.
Arról, hogy milyen következményei vannak annak, ha valaki úgy szenved balesetet, hogy nincs megfelelően bekötve, itt olvashattak:
Van, ami egy év alatt sem változott
Csak összehasonlításként: tavaly ugyancsak október elején tartották a Focus on the road elnevezésű fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést, akkor a menet közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt 84, a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 944 emberrel szemben intézkedtek.
A járművezetés önmagában is koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét. A kézben tartott mobillal telefonáló járművezető kevésbé vagy egyáltalán nem képes a környezetére figyelni. Még veszélyesebb, ha vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy filmet néz.
