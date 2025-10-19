Úgy repkedtek a büntetések Szabolcsban, mint madarak az égen: volt olyan autós, akit egy nap alatt kétszer bírságoltak meg

Te az utat figyeld! – szólt a rendőrség figyelmeztetése, az egyenruhások pedig a szabálytalan autósokkal tették mindezt a múlt héten, amikor újabb Roadpol akciót tartottak az ország teljes területén, így Szabolcs-Szatmár-Beregben is.

A Roadpol akció most sem hozott büszkeségre okot adó eredményt Szabolcs-Szatmár-Beregben

Fotó: rendőrség

– A Focus on the road egy hete alatt kollégáink a jogsértő magatartást, a vezetéstől a figyelmet elvonó tevékenységet figyelték a vármegye útjain. A telefont kézben tartó járművezetőkön kívül kiszűrték azokat, akik mobilon, tableten képi vagy szöveges adatokat tekintetek meg, ettek, fül- vagy fejhallgatót használtak – sorolta dr. Vajtó Levente.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának helyettes vezetője megerősítette, a fül- vagy fejhallgató is tilos, mert zenehallgatás közben nem hallja a külső zajokat, nem tud a közlekedésre figyelni.

De, hogy nagyon egyértelmű legyen, itt a KRESZ szabály: minden olyan magatartás tilos, ami elvonja a vezető figyelmét az útról a járművezetéstől! A rendőrök figyelmét nem kerülhette el az sem, ha valaki nem, vagy nem megfelelőn használta a biztonsági övet.

Roadpol akció Szabolcs-Szatmár-Beregben – a számok nem adnak örömre okot

– A rendőrkapitányságok illetékességi területén az akció alatt 57 esetben intézkedtek kollégáink kézben tartott mobiltelefon, egy esetben fejhallgató használata miatt, 4 autós pedig járművezetés közben evett, illetve ivott. Ami nagyon szomorú, hogy 971-en úgy vettek részt a közlekedésben, hogy nem kapcsolták be a biztonsági övüket. Sokatmondó, hogy naponta átlagosan 140-en szegték meg ezt a szabályt – tudtuk meg a rendőr alezredestől. S ha mindez nem lenne elég, volt további 1165 olyan jogsértés, ami miatt az egyenruhásoknak intézkedniük kellett.

Sajnos a biztonsági öv-használatban nem vármegyénk a pozitív példa, erről ebben a cikkünkben olvashattak bővebben: csak az év első 8 hónapjában több mint 20 ezer ilyen eljárás indult