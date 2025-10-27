október 27., hétfő

Katasztrófavédelem

1 órája

Három robbanás és tűz Kemecsén!

Címkék#garázs#egység#tűz

Az Ady Endre utcában keletkezett tűzben gázpalackok is felrobbantak.

Szon.hu
Három robbanás és tűz Kemecsén!

Három gázpalack is felrobbant.

Forrás: illusztráció / katasztrófavédelem

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy kétállásos, a lakóházzal egybeépített garázs, illetve egy másik, különálló épület. 

Robbanás is volt

A tűzben két jármű volt érintett. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. Az egységek három felhasadt, illetve felrobbant gázpalackot is találtak. A tűzoltók már az utómunkálatokat végzik: megbontják a tetőszerkezetet izzó részek után kutatva.

 

