Katasztrófavédelem
1 órája
Három robbanás és tűz Kemecsén!
Az Ady Endre utcában keletkezett tűzben gázpalackok is felrobbantak.
Három gázpalack is felrobbant.
Forrás: illusztráció / katasztrófavédelem
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy kétállásos, a lakóházzal egybeépített garázs, illetve egy másik, különálló épület.
Robbanás is volt
A tűzben két jármű volt érintett. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. Az egységek három felhasadt, illetve felrobbant gázpalackot is találtak. A tűzoltók már az utómunkálatokat végzik: megbontják a tetőszerkezetet izzó részek után kutatva.
Ezt ne hagyja ki!Megmentették az életét
2 órája
Elgázolták, amputálták a lábát, most mégis boldog életet él Nyíregyházán
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre