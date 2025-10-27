Három robbanás és tűz Kemecsén!

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy kétállásos, a lakóházzal egybeépített garázs, illetve egy másik, különálló épület.

Robbanás is volt

A tűzben két jármű volt érintett. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. Az egységek három felhasadt, illetve felrobbant gázpalackot is találtak. A tűzoltók már az utómunkálatokat végzik: megbontják a tetőszerkezetet izzó részek után kutatva.