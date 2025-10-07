Ne már, ezt ennyire nagyüzemben lopják Nyíregyházán? Tök mindegy, hogy közterület, fogják és viszik!

Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett a rendőrségre elektromos rollerek eltűnéséről, amelyeket Nyíregyháza belvárosából vittek el. A bejelentések után a Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozói azonnal megkezdték az adatgyűjtést és néhány nap alatt azonosították, majd elfogták a bűncselekmények elkövetőit egy 14 éves és egy 18 éves helyi lakost – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság oldalán.

Rollerlopás Nyíregyházán: egy hét alatt nyolc rollert vittek el

A nyomozás adatai szerint a két fiatal fiú egy hét alatt összesen nyolc elektromos rollert lopott el, amelyeket gyorsan értékesítettek is.

A rollerek visszakerültek a tulajdonosokhoz

A rendőrök a két fiatalt előállították a rendőrkapitányságra, kihallgatásuk alatt beismerték a bűncselekményeket. A nyomozók mind a nyolc rollert lefoglalták és visszaadták a jogos tulajdonosoknak.

