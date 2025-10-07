október 7., kedd

Lopás

35 perce

Ne már, ezt ennyire nagyüzemben lopják Nyíregyházán? Tök mindegy, hogy közterület, fogják és viszik!

Az elmúlt napokban bejelentések érkeztek a rendőrségre rollerek eltűnéséről. A nyomozók néhány nap alatt elfogták a két fiatal fiút, akik egy hét alatt nyolc rollert vittek el.

Szon.hu

Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett a rendőrségre elektromos rollerek eltűnéséről, amelyeket Nyíregyháza belvárosából vittek el. A bejelentések után a Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozói azonnal megkezdték az adatgyűjtést és néhány nap alatt azonosították, majd elfogták a bűncselekmények elkövetőit egy 14 éves és egy 18 éves helyi lakost – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság oldalán.

Roller lopás nyíregyháza: egy hét alatt nyolc rollert vittek el
Rollerlopás Nyíregyházán: egy hét alatt nyolc rollert vittek el
Forrás: police.hu

A nyomozás adatai szerint a két fiatal fiú egy hét alatt összesen nyolc elektromos rollert lopott el, amelyeket gyorsan értékesítettek is.

A rollerek visszakerültek a tulajdonosokhoz

A rendőrök a két fiatalt előállították a rendőrkapitányságra, kihallgatásuk alatt beismerték a bűncselekményeket. A nyomozók mind a nyolc rollert lefoglalták és visszaadták a jogos tulajdonosoknak.

