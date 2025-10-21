október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

3 órája

Frissítés! Fejsérüléssel vitték a kerékpárost a mentők kórházba (fotók)

Címkék#mentő#baleset#Nyíregyháza#kerékpáros

Kerékpáros gázolás történt kedd reggel a belvárosban. Súlyos baleset Nyíregyházán: több mentőegység érkezett a helyszínre.

Szon.hu

Súlyos baleset Nyíregyházán: súlyos kerékpáros gázolás történt ma reggel Nyíregyházán a belvárosban a Bocskai utca-Hunyadi utcai csomópontban. 

Súlyos baleset Nyíregyházán: több mentőegység is a helyszínen
Súlyos baleset Nyíregyházán: több mentőegység is a helyszínen 
Fotók: Bordás Béla

Súlyos baleset Nyíregyházán: küzdenek a kerékpáros életéért

A kerékpáros életéért több mentőegység küzd a helyszínen – számolt be hírportálunknak a helyszínről Bordás Béla baleseti tudósító. 

– Súlyos, életveszélyes állapotban van a fiatal fiú, aki feltehetően iskolába tartott. Egyelőre ennyit lehet tudni – mondta el a tudósító. A mentőknek is elküldtük kérdésünket, amint válaszolnak közölni fogjuk. 

Frissítés! 11.24 óra: 

– A nyíregyházi eset helyszínéről egy 20 év körüli fejsérült férfit szállítottak bajtársaink kórházba – ezt már megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője, Udvardi-Lakos Luca közölte a ma reggel történt keréskpáros balesetről. 

 

Súlyos baleset történt a belvárosban

Fotók: Bordás Béla

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ez is érdekelheti:

 


 

Baleset

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu