3 órája
Frissítés! Fejsérüléssel vitték a kerékpárost a mentők kórházba (fotók)
Kerékpáros gázolás történt kedd reggel a belvárosban. Súlyos baleset Nyíregyházán: több mentőegység érkezett a helyszínre.
Súlyos baleset Nyíregyházán: súlyos kerékpáros gázolás történt ma reggel Nyíregyházán a belvárosban a Bocskai utca-Hunyadi utcai csomópontban.
Súlyos baleset Nyíregyházán: küzdenek a kerékpáros életéért
A kerékpáros életéért több mentőegység küzd a helyszínen – számolt be hírportálunknak a helyszínről Bordás Béla baleseti tudósító.
– Súlyos, életveszélyes állapotban van a fiatal fiú, aki feltehetően iskolába tartott. Egyelőre ennyit lehet tudni – mondta el a tudósító. A mentőknek is elküldtük kérdésünket, amint válaszolnak közölni fogjuk.
Frissítés! 11.24 óra:
– A nyíregyházi eset helyszínéről egy 20 év körüli fejsérült férfit szállítottak bajtársaink kórházba – ezt már megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője, Udvardi-Lakos Luca közölte a ma reggel történt keréskpáros balesetről.
Súlyos baleset történt a belvárosbanFotók: Bordás Béla
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ez is érdekelheti:
Frissítve! Frontális karambol, egy ember életveszélyesen megsérült a szabolcsi balesetben (fotók)
Halálos verseny Demecsernél: 22 éves sofőr csapódott traktorba – eddig nem látott felvételek a halálos karambolról (fotók, videó)
Hihetetlen, hogy senki sem tartja be ezt a KRESZ-szabályt, naponta több százan szabálytalankodnak ebben a nyíregyházi utcában
Baleset
- Két autó ütközött Mátészalkán – a járművekben összesen hatan utaztak!
- Ütközés Nagykálló és Újfehértó között – egy sertésszállító utánfutó is leszakadt a baleset következtében
- Hatalmas baleset az M3-ason! Benézte a kamionos, tört minden a terelésben – videó
- Elhajtott Nyíregyházán, mintha semmi sem történt volna – gyalázatos cserbenhagyás történt
- Teljes a káosz az M3-ason! Oldalára borult kamion bénítja a forgalmat (fotók)