Súlyos baleset történt Nyíregyháza belvárosában – küzdenek a kerékpáros életéért a mentők (fotók)

Súlyos baleset Nyíregyházán: súlyos kerékpáros gázolás történt ma reggel Nyíregyházán a belvárosban a Bocskai utca-Hunyadi utcai csomópontban.

Súlyos baleset Nyíregyházán: több mentőegység is a helyszínen

Fotók: Bordás Béla

Súlyos baleset Nyíregyházán: küzdenek a kerékpáros életéért

A kerékpáros életéért több mentőegység küzd a helyszínen – számolt be hírportálunknak a helyszínről Bordás Béla baleseti tudósító.

– Súlyos, életveszélyes állapotban van a fiatal fiú, aki feltehetően iskolába tartott. Egyelőre ennyit lehet tudni – mondta el a tudósító. A mentőknek is elküldtük kérdésünket, amint válaszolnak közölni fogjuk.