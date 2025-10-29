október 29., szerda

Baleset

50 perce

Friss fotók a helyszínről! Súlyosan megsérült egy nő az újfehértói balesetben!

Címkék#karambol#baleset#Újfehértó#súlyos sérült

Riasztották a mentőket, tűzoltókat. Súlyos baleset Újfehértón, helyszíni fotók érkeztek.

Szon.hu

Súlyos baleset Újfehértón! Ahogy arról korábban beszámoltunk súlyos baleset történt Újfehértón szerda délután. Parkoló autóval karambolozott egy személygépjármű - írta a katasztrófavédelem.

súlyos baleset Újfehértó
Súlyos baleset Újfehértón. Egy 40 körüli nőt szállítottak kórházba
Fotó: Sipeki Péter

Súlyos sérültje is van az ütközésnek

A személyautó az ütközés következtében árokba hajtott és felborult. A járműben egy ember utazott, akit a helyi önkormányzati tűzoltók feszítővágóval kimentettek.

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 40 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak földi úton kórházba.

- tájékoztatta szerkesztőségünket az Országos Mentőszolgálat. 

A helyszínre sietett fotóriporterünk, friss képeket itt láthatnak:

Súlyos baleset Újfehértón

Fotók: Sipeki Péter

