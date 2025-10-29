50 perce
Friss fotók a helyszínről! Súlyosan megsérült egy nő az újfehértói balesetben!
Riasztották a mentőket, tűzoltókat. Súlyos baleset Újfehértón, helyszíni fotók érkeztek.
Súlyos baleset Újfehértón! Ahogy arról korábban beszámoltunk súlyos baleset történt Újfehértón szerda délután. Parkoló autóval karambolozott egy személygépjármű - írta a katasztrófavédelem.
Súlyos sérültje is van az ütközésnek
A személyautó az ütközés következtében árokba hajtott és felborult. A járműben egy ember utazott, akit a helyi önkormányzati tűzoltók feszítővágóval kimentettek.
A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 40 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak földi úton kórházba.
- tájékoztatta szerkesztőségünket az Országos Mentőszolgálat.
A helyszínre sietett fotóriporterünk, friss képeket itt láthatnak:
Súlyos baleset ÚjfehértónFotók: Sipeki Péter
Ez is érdekelheti:
Ütközött és árokba borult egy autó Újfehértón! Mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre! (fotók)
Lecserélték a tiszavasvári templom tornyának sisakját – látványos fotókon a művelet
Durva jelenet a szabolcsi börtönben – rátámadt az őrre a fogvatartott
Ezt a szabolcsi férfit keresik most mindenhol! A rendőrség is riadóztat János miatt