Friss fotók a helyszínről! Súlyosan megsérült egy nő az újfehértói balesetben!

Súlyos baleset Újfehértón! Ahogy arról korábban beszámoltunk súlyos baleset történt Újfehértón szerda délután. Parkoló autóval karambolozott egy személygépjármű - írta a katasztrófavédelem.

Súlyos baleset Újfehértón. Egy 40 körüli nőt szállítottak kórházba

Fotó: Sipeki Péter

Súlyos sérültje is van az ütközésnek

A személyautó az ütközés következtében árokba hajtott és felborult. A járműben egy ember utazott, akit a helyi önkormányzati tűzoltók feszítővágóval kimentettek.

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 40 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak földi úton kórházba.

- tájékoztatta szerkesztőségünket az Országos Mentőszolgálat.

A helyszínre sietett fotóriporterünk, friss képeket itt láthatnak: