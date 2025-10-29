október 29., szerda

Nagydobosi emberölés

55 perce

Reszketve, könnyek között hallgatta a törékeny szabolcsi gyilkos, ahogy döntenek a sorsáról – fotókkal, videóval

Címkék#szíven szúrta#Nyíregyházi Törvényszék#Nagydobos#ítélet#emberölés

Első fokon – nem jogerős – ítéletet hirdetett a Nyíregyházi Törvényszék. Szíven szúrta az élettársát, két gyermeke édesapját a nagydobosi nő, emberölésben mondták ki bűnösnek.

Munkatársunktól
Reszketve, könnyek között hallgatta a törékeny szabolcsi gyilkos, ahogy döntenek a sorsáról – fotókkal, videóval

Elrendelték az élettársát szíven szúró nagydobosi édesanya bűnügyi felügyeletét

Fotó: tenyek.hu

B. A. vádlott bűnös emberölés bűntettében. Ezért a törvényszék hat év szabadságvesztésre és hat év közügyektől eltiltásra ítéli – ismertette dr. Gál Anikó bíró szerdán a Nyíregyházi Törvényszék tárgyalótermében. Az ügydöntő határozat kihirdetésén elhangzott, a vádlott, aki szíven szúrta élettársát, feltételesen sem bocsátható szabadlábra, a börtönbüntetés időtartamába beszámít a letartóztatásban és a bűnügyi felügyeletben eltöltött idő, ez utóbbi esetében négy nap felel meg egy börtönben töltött napnak.

A nagydobosi háromgyermekes édesanya szíven szúrta élettársát, emberölésért a bíróság nem jogerősen hat év börtönbüntetésre ítélte
A nagydobosi háromgyermekes édesanya szíven szúrta élettársát, emberölésért a bíróság nem jogerősen hat év börtönbüntetésre ítélte
Fotó: szon.hu

A háromgyermekes nagydobosi édesanya reszketve, könnyek között hallgatta végig a bíró szóbeli indoklását. Dr. Gál Anikó kifejtette, hogy a bíróság a vádirati tényállással megegyezően állapította meg a vádlott bűnösségét.

Veszekedés közben szíven szúrta két gyermeke édesapját

Mint arról portálunkon többször is beszámoltunk, a nagydobosi háromgyermekes édesanyát emberöléssel vádolják: 2024. januárjában egy vita közben a kezében lévő 12 centiméteres pengehosszúságú késsel kétszer megszúrta az élettársát, két közös gyermekük apját. A második szúrás a férfi szívét érte, az életét már nem lehetett megmenteni. Az előkészítő ülésen a vádlott beismerte bűnösségét, lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, azonban a bíró tárgyalást rendelt el, amikor B. A. azt mondta, nem emlékszik semmire. A bizonyítási eljárást lezárták, a perbeszédek elhangzottak, már a csak az elsőfokú ítélet kihirdetése maradt hátra.

Az előkészítő ülésen történtékről ebben a cikkünkben olvashattak:

A vádlott már a legelső nyomozati kihallgatásakor is elismerte tettét és részletes vallomást tett: elmondta, hogy aznap is veszekedtek a párjával, ez az utóbbi időben rendszeressé vált közöttük, aminek hátterében drogfogyasztás állt. – Nem akartam a halálát okozni, a késsel csak meg akartam ijeszteni – mondta, s hozzátette: azért vette a kést a kezébe, mert a sértett ökölbe szorított felemelt kézzel ment felé. 

Dr. Gál Anikó szerdán a szóbeli indoklásban elmondta, hogy a bizonyítási eljárás során, a tanúvallomások és szakértői vélemények alapján nem volt megállapítható sem az erős felindulás, sem a jogos védelmi helyzet. 

– Ez a veszekedés nem volt az átlagot meghaladó veszekedés, ami kiváltotta volna azt, hogy a nő csak ezzel a tettével tudott védekezni a sértett újabb verbális vagy tettleges bántalmazása ellen. Erre utalt az is, hogy B. A.-n semmi sérülést nem találtak. A vádlott teljes beszámítási képességgel rendelkezett, az igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint esetében ez nem egy rövid zárlati cselekmény következménye, hanem egy regresszív típusú indulati reakcióval járó tudatszűkület volt. 

A szakértók szerint az indulatok ilyen színtű elhatalmasodásáért felelősek vagyunk és az ebben az indulatban végrehajtott cselekedetekért is 

– ismertette dr. Gál Anikó. A vádlott részéről ez hónapokig tartó és titkolt bántalmazásból eredő sérelmeiből kiugrás volt, kirobbant belőle, ennek hatására követte el tettét, aminek a következményeivel tisztában volt. 

Tavaly januárban egy végzetes napon ebben a nagydobosi házban lett a veszekedésből emberölés
Tavaly januárban egy végzetes napon ebben a nagydobosi házban lett a veszekedésből emberölés
Fotó: tenyek.hu

A bíróság szerint a sértett magatartása miatt a vádlott életét közvetlenül fenyegető veszély nem állt fenn. 

Ha ez a veszély valós lett volna, akkor a vádlott ösztönösen segítségért kiabál, s nem az első momentum, hogy felkap egy kést és szúr. A házban tartózkodott három felnőtt személy, akik azonnal a segítségére siettek volna

– mondta a törvényszéki bíró.

Más büntetés szóba sem jöhetett

A bíró kitért arra is, hogy az emberölést a törvény – 5-től 15 évig terjedő – szabadságvesztéssel rendeli büntetni, így B. A. esetében más büntetés szóba sem jöhetett. A középmérték 10 év lett volna, azonban a bíróság figyelembe vette az enyhítő körülményeket:

  • együttműködését a hatóságokkal, 
  • a beismerő vallomást, 
  • az őszinte megbánást, 
  • hogy 3 kiskorú gyermek neveléséről gondoskodik, 
  • büntetlen előéletét 
  • és az élettársak közötti megromlott viszonyt, mert a vitákkal és veszekedésekkel teli időszak is hozzájárult a tettének elkövetéséhez. 

Súlyosító körülményként értékelte, hogy közeli hozzátartozó sérelmére követte el B. A. a tettét, valamint azt, hogy nagyon sok hasonló cselekmény történik. A hatéves börtönbüntetés időtartama megegyezik azzal, amit az ügyészség a vádiratában indítványozott az előkészítő ülésen. 

Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész fenntartotta a három nap gondolkodási időt, a vádlott enyhébb, a védője eltérő tényállás és minősítés megállapítása, illetve enyhítés miatt jelentett be fellebbezést. A jogerős ítéletet a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla hozza meg.

Elrendelték a bűnügyi felügyeletet

Miután a bíróság emberölés bűntettében bűnösnek mondta ki a háromgyerekes nagydobosi édesanyát az ügyész – a jogerős ítélet kihirdetéséig –  indítványozta B. A. bűnügyi felügyeletének elrendelését. Ez azt jelenti, hogy a lakóhelyét csak engedéllyel és kizárólag a meghatározott napokon és időtartamban hagyhatja el, továbbá minden héten kötelező jelentkeznie a Mátészalkai Rendőrkapitányságon.

 

 

 

 

 

 

 

