Reszketve, könnyek között hallgatta a törékeny szabolcsi gyilkos, ahogy döntenek a sorsáról – fotókkal, videóval

B. A. vádlott bűnös emberölés bűntettében. Ezért a törvényszék hat év szabadságvesztésre és hat év közügyektől eltiltásra ítéli – ismertette dr. Gál Anikó bíró szerdán a Nyíregyházi Törvényszék tárgyalótermében. Az ügydöntő határozat kihirdetésén elhangzott, a vádlott, aki szíven szúrta élettársát, feltételesen sem bocsátható szabadlábra, a börtönbüntetés időtartamába beszámít a letartóztatásban és a bűnügyi felügyeletben eltöltött idő, ez utóbbi esetében négy nap felel meg egy börtönben töltött napnak.

A nagydobosi háromgyermekes édesanya szíven szúrta élettársát, emberölésért a bíróság nem jogerősen hat év börtönbüntetésre ítélte

Fotó: szon.hu

A háromgyermekes nagydobosi édesanya reszketve, könnyek között hallgatta végig a bíró szóbeli indoklását. Dr. Gál Anikó kifejtette, hogy a bíróság a vádirati tényállással megegyezően állapította meg a vádlott bűnösségét.

Veszekedés közben szíven szúrta két gyermeke édesapját

Mint arról portálunkon többször is beszámoltunk, a nagydobosi háromgyermekes édesanyát emberöléssel vádolják: 2024. januárjában egy vita közben a kezében lévő 12 centiméteres pengehosszúságú késsel kétszer megszúrta az élettársát, két közös gyermekük apját. A második szúrás a férfi szívét érte, az életét már nem lehetett megmenteni. Az előkészítő ülésen a vádlott beismerte bűnösségét, lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, azonban a bíró tárgyalást rendelt el, amikor B. A. azt mondta, nem emlékszik semmire. A bizonyítási eljárást lezárták, a perbeszédek elhangzottak, már a csak az elsőfokú ítélet kihirdetése maradt hátra.

