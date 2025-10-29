1 órája
Reszketve, könnyek között hallgatta a törékeny szabolcsi gyilkos, ahogy döntenek a sorsáról – fotókkal, videóval
Első fokon – nem jogerős – ítéletet hirdetett a Nyíregyházi Törvényszék. Szíven szúrta az élettársát, két gyermeke édesapját a nagydobosi nő, emberölésben mondták ki bűnösnek.
Fotó: tenyek.hu
B. A. vádlott bűnös emberölés bűntettében. Ezért a törvényszék hat év szabadságvesztésre és hat év közügyektől eltiltásra ítéli – ismertette dr. Gál Anikó bíró szerdán a Nyíregyházi Törvényszék tárgyalótermében. Az ügydöntő határozat kihirdetésén elhangzott, a vádlott, aki szíven szúrta élettársát, feltételesen sem bocsátható szabadlábra, a börtönbüntetés időtartamába beszámít a letartóztatásban és a bűnügyi felügyeletben eltöltött idő, ez utóbbi esetében négy nap felel meg egy börtönben töltött napnak.
A háromgyermekes nagydobosi édesanya reszketve, könnyek között hallgatta végig a bíró szóbeli indoklását. Dr. Gál Anikó kifejtette, hogy a bíróság a vádirati tényállással megegyezően állapította meg a vádlott bűnösségét.
Veszekedés közben szíven szúrta két gyermeke édesapját
Mint arról portálunkon többször is beszámoltunk, a nagydobosi háromgyermekes édesanyát emberöléssel vádolják: 2024. januárjában egy vita közben a kezében lévő 12 centiméteres pengehosszúságú késsel kétszer megszúrta az élettársát, két közös gyermekük apját. A második szúrás a férfi szívét érte, az életét már nem lehetett megmenteni. Az előkészítő ülésen a vádlott beismerte bűnösségét, lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, azonban a bíró tárgyalást rendelt el, amikor B. A. azt mondta, nem emlékszik semmire. A bizonyítási eljárást lezárták, a perbeszédek elhangzottak, már a csak az elsőfokú ítélet kihirdetése maradt hátra.
A vádlott már a legelső nyomozati kihallgatásakor is elismerte tettét és részletes vallomást tett: elmondta, hogy aznap is veszekedtek a párjával, ez az utóbbi időben rendszeressé vált közöttük, aminek hátterében drogfogyasztás állt. – Nem akartam a halálát okozni, a késsel csak meg akartam ijeszteni – mondta, s hozzátette: azért vette a kést a kezébe, mert a sértett ökölbe szorított felemelt kézzel ment felé.
Dr. Gál Anikó szerdán a szóbeli indoklásban elmondta, hogy a bizonyítási eljárás során, a tanúvallomások és szakértői vélemények alapján nem volt megállapítható sem az erős felindulás, sem a jogos védelmi helyzet.
– Ez a veszekedés nem volt az átlagot meghaladó veszekedés, ami kiváltotta volna azt, hogy a nő csak ezzel a tettével tudott védekezni a sértett újabb verbális vagy tettleges bántalmazása ellen. Erre utalt az is, hogy B. A.-n semmi sérülést nem találtak. A vádlott teljes beszámítási képességgel rendelkezett, az igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint esetében ez nem egy rövid zárlati cselekmény következménye, hanem egy regresszív típusú indulati reakcióval járó tudatszűkület volt.
A szakértók szerint az indulatok ilyen színtű elhatalmasodásáért felelősek vagyunk és az ebben az indulatban végrehajtott cselekedetekért is
– ismertette dr. Gál Anikó. A vádlott részéről ez hónapokig tartó és titkolt bántalmazásból eredő sérelmeiből kiugrás volt, kirobbant belőle, ennek hatására követte el tettét, aminek a következményeivel tisztában volt.
A bíróság szerint a sértett magatartása miatt a vádlott életét közvetlenül fenyegető veszély nem állt fenn.
Ha ez a veszély valós lett volna, akkor a vádlott ösztönösen segítségért kiabál, s nem az első momentum, hogy felkap egy kést és szúr. A házban tartózkodott három felnőtt személy, akik azonnal a segítségére siettek volna
– mondta a törvényszéki bíró.
Más büntetés szóba sem jöhetett
A bíró kitért arra is, hogy az emberölést a törvény – 5-től 15 évig terjedő – szabadságvesztéssel rendeli büntetni, így B. A. esetében más büntetés szóba sem jöhetett. A középmérték 10 év lett volna, azonban a bíróság figyelembe vette az enyhítő körülményeket:
- együttműködését a hatóságokkal,
- a beismerő vallomást,
- az őszinte megbánást,
- hogy 3 kiskorú gyermek neveléséről gondoskodik,
- büntetlen előéletét
- és az élettársak közötti megromlott viszonyt, mert a vitákkal és veszekedésekkel teli időszak is hozzájárult a tettének elkövetéséhez.
Súlyosító körülményként értékelte, hogy közeli hozzátartozó sérelmére követte el B. A. a tettét, valamint azt, hogy nagyon sok hasonló cselekmény történik. A hatéves börtönbüntetés időtartama megegyezik azzal, amit az ügyészség a vádiratában indítványozott az előkészítő ülésen.
Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész fenntartotta a három nap gondolkodási időt, a vádlott enyhébb, a védője eltérő tényállás és minősítés megállapítása, illetve enyhítés miatt jelentett be fellebbezést. A jogerős ítéletet a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla hozza meg.
Elrendelték a bűnügyi felügyeletet
Miután a bíróság emberölés bűntettében bűnösnek mondta ki a háromgyerekes nagydobosi édesanyát az ügyész – a jogerős ítélet kihirdetéséig – indítványozta B. A. bűnügyi felügyeletének elrendelését. Ez azt jelenti, hogy a lakóhelyét csak engedéllyel és kizárólag a meghatározott napokon és időtartamban hagyhatja el, továbbá minden héten kötelező jelentkeznie a Mátészalkai Rendőrkapitányságon.
