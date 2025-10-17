1 órája
Éheztették és az ágyhoz kötözték mozgáskorlátozott lányukat – halálra szenvedett az emeleti szobában
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal az idős nővel szemben, aki már felnőtt, ágyhoz kötött lányának okozott hónapokon keresztül szenvedést, mely végül a halálához vezetett.
A szülők kegyetlenül bántak lányukkal.
Forrás: tenyek.hu
A vádirati tányállás szerint az idős szülők háztartásában élt a középkorú sértett, aki születésénél fogva mozgásában korlátozott volt.
A szülők nem etették lányukat
A sértett nő 2009-től nem tudott dolgozni, 2024-ben pedig már egyedül közlekedni sem. Mindezek ellenére a szülők a kétszintes családi ház emeletén helyezték el, ahol mellékhelység sem volt kialakítva. A nő a szobájából segítség nélkül nem tudott kijutni.
Azt hitték, csak hisztizik! Megszólaltak a nyírbátori szülők, akik halálra éheztették a lányukat! (videó)
A szülők az ágyhoz kötött gyermeküket nem etették, nem itatták és a megfelelő higiéniáról sem gondoskodtak. A sértett ezért kórosan lesoványodott, és testén számos fekély alakult ki, melyek elfertőződtek, és ez a nő halálához vezetett.
Az eljárás során a sértett apja elhalálozott, ezért a főügyészség az édesanyát, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolja, mert a gyermekének hosszú időn keresztül rendkívüli szenvedést okozott.
A főügyészség indítványa - beismerés és tárgyalásról lemondás esetén - 15 év börtönbüntetés és 10 év közügyektől eltiltás.
