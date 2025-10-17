Éheztették és az ágyhoz kötözték mozgáskorlátozott lányukat – halálra szenvedett az emeleti szobában

A vádirati tányállás szerint az idős szülők háztartásában élt a középkorú sértett, aki születésénél fogva mozgásában korlátozott volt.

A szülők nem etették lányukat

A sértett nő 2009-től nem tudott dolgozni, 2024-ben pedig már egyedül közlekedni sem. Mindezek ellenére a szülők a kétszintes családi ház emeletén helyezték el, ahol mellékhelység sem volt kialakítva. A nő a szobájából segítség nélkül nem tudott kijutni.