Törvényszék

1 órája

Éheztették és az ágyhoz kötözték mozgáskorlátozott lányukat – halálra szenvedett az emeleti szobában

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal az idős nővel szemben, aki már felnőtt, ágyhoz kötött lányának okozott hónapokon keresztül szenvedést, mely végül a halálához vezetett.

Éheztették és az ágyhoz kötözték mozgáskorlátozott lányukat – halálra szenvedett az emeleti szobában

A szülők kegyetlenül bántak lányukkal.

A vádirati tányállás szerint az idős szülők háztartásában élt a középkorú sértett, aki születésénél fogva mozgásában korlátozott volt.

A szülők nem etették lányukat

A sértett nő 2009-től nem tudott dolgozni, 2024-ben pedig már egyedül közlekedni sem. Mindezek ellenére a szülők a kétszintes családi ház emeletén helyezték el, ahol mellékhelység sem volt kialakítva. A nő a szobájából segítség nélkül nem tudott kijutni.

A szülők az ágyhoz kötött gyermeküket nem etették, nem itatták és a megfelelő higiéniáról sem gondoskodtak. A sértett ezért kórosan lesoványodott, és testén számos fekély alakult ki, melyek elfertőződtek, és ez a nő halálához vezetett.

Az eljárás során a sértett apja elhalálozott, ezért a főügyészség az édesanyát, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolja, mert a gyermekének hosszú időn keresztül rendkívüli szenvedést okozott.

A főügyészség indítványa - beismerés és tárgyalásról lemondás esetén - 15 év börtönbüntetés és 10 év közügyektől eltiltás.

 

