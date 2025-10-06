Gyászol a Tarpa, elhunyt a munkatársuk – ezentúl érte is küzdenek majd

Gyászol Tarpa: elhunyt Orbán László – a hírt a Tarpa SC osztotta meg hétfő este a közösségi médiában.

A Tarpa SC gyászolja Orbán Lászlót

Fotó: Tarpa SC Facebook-oldala

A Tarpa ezentúl érte is küzd

A mai napon mindenki szíve szomorú, mindenki szíve feketébe borult. Orbán László munkatársunk, barátunk, bajtársunk hosszantartó súlyos betegsége után örökké megpihent. Laci központi szerepet töltött be a Tarpa SC életében.

Nélküle már semmi sem lesz ugyanolyan. Mostantól érte, s miatta is küzdünk a pályán, úgy, ahogyan ő küzdött.

Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak! Sok erőt kívánunk elviselni az elviselhetetlent! Nyugodj békében Laci, sosem feledünk, emléked szívünkben örökké élni fog – ezt a szomorú bejegyzést tette közzé hétfő este a Tarpa SC a közösségi oldalán. A poszt alatt sorra érkeznek a hozzászólások: mindenki egy emberként gyászolja Orbán Lászlót. Részvétüket fejezik ki a családjának, a barátainak, és a sportegyesületnek is, megköszönik a sok segítséget, amit másoknak nyújtott.