október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

+10
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

37 perce

Gyászol a Tarpa, elhunyt a munkatársuk – ezentúl érte is küzdenek majd

Címkék#részvét#gyász#emlékezés

Nélküle már semmi sem lesz ugyanolyan – írják a bejegyzésben. Elhunyt a Tarpa SC munkatársa, Orbán László.

Munkatársunktól
Gyászol a Tarpa, elhunyt a munkatársuk – ezentúl érte is küzdenek majd

Gyászol Tarpa: elhunyt Orbán László – a hírt a Tarpa SC osztotta meg hétfő este a közösségi médiában.

A Tarpa SC gyászolja Orbán Lászlót
A Tarpa SC gyászolja Orbán Lászlót
Fotó: Tarpa SC Facebook-oldala

A Tarpa ezentúl érte is küzd

A mai napon mindenki szíve szomorú, mindenki szíve feketébe borult. Orbán László munkatársunk, barátunk, bajtársunk hosszantartó súlyos betegsége után örökké megpihent. Laci központi szerepet töltött be a Tarpa SC életében. 

Nélküle már semmi sem lesz ugyanolyan. Mostantól érte, s miatta is küzdünk a pályán, úgy, ahogyan ő küzdött.

Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak! Sok erőt kívánunk elviselni az elviselhetetlent! Nyugodj békében Laci, sosem feledünk, emléked szívünkben örökké élni fog – ezt a szomorú bejegyzést tette közzé hétfő este a Tarpa SC a közösségi oldalán. A poszt alatt sorra érkeznek a hozzászólások: mindenki egy emberként gyászolja Orbán Lászlót. Részvétüket fejezik ki a családjának, a barátainak, és a sportegyesületnek is, megköszönik a sok segítséget, amit másoknak nyújtott. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu