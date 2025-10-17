55 perce
Brutális tömegverekedés Szabolcs határában! A buszmegállóban gyepálták egymást a lányok, vett mindent a kamera
Másodpercek alatt elszabadultak az indulatok. Többen megsérültek a tömegverekedésben.
Brutális tömegverekedés tört ki Ricsén, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye határában, egy buszmegállóban, ahol két fiatal lány esett egymásnak - írta meg a Tények.
Sokkoló tömegverekedés
Üvöltözéstől volt hangos a buszmegálló Ricsén, másodpercek alatt elszabadultak az indulatok. A sokkoló tömegverekedésről megrázó felvétel készült.
Ököllel ütötték, rúgták egymást, többen is próbálták szétválasztani őket. Ezután az egyik fiatal lány apja közbeavatkozott, gyereke támadóját a nyakánál ragadta meg és hátralökte. A verekedésről megdöbbentő videó készült.
A tömegverekedésben többen is megsérültek, ezért a mentőket is riasztottták a borsodi településre.
Hogy miért tört ki a tömegverekedés, nem tudni. A rendőrség garázdaság miatt indított eljárást, folyamatban van a tanúk meghallgatása és a gyanúsítottak kihallgatása.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ez is érdekelheti:
Éheztették és az ágyhoz kötözték mozgáskorlátozott lányukat – halálra szenvedett az emeleti szobában
Így bántak vele és a szüleivel – a szabolcsi nő üzenet az egészségügyi dolgozóknak
Baleset és teljes útzár a 403-ason: négyen utaztak az ütköző autókban!