október 17., péntek

Hedvig névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döbbenetes!

1 órája

Brutális tömegverekedés Szabolcs határában! A buszmegállóban gyepálták egymást a lányok, vett mindent a kamera

Címkék#videó#lány#rendőrség#Tömegverekedés

Másodpercek alatt elszabadultak az indulatok. Többen megsérültek a tömegverekedésben.

Szon.hu

Brutális tömegverekedés tört ki Ricsén, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye határában, egy buszmegállóban, ahol két fiatal lány esett egymásnak - írta meg a Tények.

tömegverekedés
Brutális tömegverekedés Szabolcs határában, két lány esett egymásnak
Forrás: tenyek.hu

Sokkoló tömegverekedés

Üvöltözéstől volt hangos a buszmegálló Ricsén, másodpercek alatt elszabadultak az indulatok. A sokkoló tömegverekedésről megrázó felvétel készült.

Ököllel ütötték, rúgták egymást, többen is próbálták szétválasztani őket. Ezután az egyik fiatal lány apja közbeavatkozott, gyereke támadóját a nyakánál ragadta meg és hátralökte. A verekedésről megdöbbentő videó készült.

A tömegverekedésben többen is megsérültek, ezért a mentőket is riasztottták a borsodi településre.

Hogy miért tört ki a tömegverekedés, nem tudni. A rendőrség garázdaság miatt indított eljárást, folyamatban van a tanúk meghallgatása és a gyanúsítottak kihallgatása.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu