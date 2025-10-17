Brutális tömegverekedés Szabolcs határában! A buszmegállóban gyepálták egymást a lányok, vett mindent a kamera

Brutális tömegverekedés tört ki Ricsén, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye határában, egy buszmegállóban, ahol két fiatal lány esett egymásnak - írta meg a Tények.

Brutális tömegverekedés Szabolcs határában, két lány esett egymásnak

Sokkoló tömegverekedés

Üvöltözéstől volt hangos a buszmegálló Ricsén, másodpercek alatt elszabadultak az indulatok. A sokkoló tömegverekedésről megrázó felvétel készült.

Ököllel ütötték, rúgták egymást, többen is próbálták szétválasztani őket. Ezután az egyik fiatal lány apja közbeavatkozott, gyereke támadóját a nyakánál ragadta meg és hátralökte. A verekedésről megdöbbentő videó készült.

A tömegverekedésben többen is megsérültek, ezért a mentőket is riasztottták a borsodi településre.

Hogy miért tört ki a tömegverekedés, nem tudni. A rendőrség garázdaság miatt indított eljárást, folyamatban van a tanúk meghallgatása és a gyanúsítottak kihallgatása.

