Kigyulladt a traktor!

Kigyulladt egy traktor Szabolcsveresmarton, a 3830-as úton, azaz a Kossuth úton, a Dózsa György út közelében.

Lángolt a traktor

A jármű teljes terjedelmében égett. A kisvárdai hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak - írta a katasztrófavédelem.