Katasztrófavédelem

Kigyulladt a traktor!

Címkék#katasztrófavédelem#jármű#traktor

A tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat.

Szon.hu
Lángolt a traktor.

Forrás: illusztráció / katasztrófavédelem

Kigyulladt egy traktor Szabolcsveresmarton, a 3830-as úton, azaz a Kossuth úton, a Dózsa György út közelében. 

Lángolt a traktor

A jármű teljes terjedelmében égett. A kisvárdai hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak - írta a katasztrófavédelem.

 

