Katasztrófavédelem
58 perce
Kigyulladt a traktor!
A tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat.
Lángolt a traktor.
Forrás: illusztráció / katasztrófavédelem
Kigyulladt egy traktor Szabolcsveresmarton, a 3830-as úton, azaz a Kossuth úton, a Dózsa György út közelében.
Lángolt a traktor
A jármű teljes terjedelmében égett. A kisvárdai hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak - írta a katasztrófavédelem.
