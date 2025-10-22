október 22., szerda

Katasztrófavédelem

1 órája

Kigyulladt egy kombájn motortere Szabolcsban, de a tulaj nem esett kétségbe!

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#Ibrány#tűz#Tiszadada#tűzoltóság

Háromszor is megszólalt a sziréna. Tűz Ibrányban, baleset Tiszadadán: több helyen is be kellett avatkozniuk a vármegyei tűzoltóknak

Tűz Ibrányban, baleset Tiszadadán kedden is riasztani kellett a tűzoltókat: kedden sem volt megállás Szabolcsban.

Tűz Ibrányban, baleset Tiszadadán: több helyen is be kellett avatkozniuk a vármegyei tűzoltóknak
 Tűz Ibrányban, baleset Tiszadadán: több helyen is be kellett avatkozniuk a vármegyei tűzoltóknak
Illusztráció: Unsplash / Szon.hu

Tűz Ibrányban, baleset Tiszadadán – Szabolcsban most sem volt idő tétovázni

Kombájn motortere égett tegnap Ibrányban, a Petőfi utca végén lévő szabad területen. Az ibrányi önkormányzati tűzoltók kiérkezése előtt a tulajdonos két darab 6 kg-os porral oltó kézi tűzoltó készülékkel megfékezte a lángokat. A tűzoltók hőkamerával átvizsgálták a kombájnt, a még izzó részeket puttonyfecskendővel szüntették meg. Személyi sérülés nem történt.

Két gépjármű ütközött össze tegnap Tiszadada térségében, a 3612-es számú út 20-as kilométerszelvényénél. A tiszadadai önkéntes és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók végeztek műszaki mentést a helyszínen. Az egyik járműbe beszorult egy ember, őt kéziszerszámok segítségével szabadították ki a tűzoltók, majd adták át a mentőknek. Az egységek áramtalanították a járműveket.

Kommunális hulladék égett hat négyzetméteren az ibrányi Madách utcában, egy üres telken. A helyi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet. adta hírül a katasztrófavédelem

