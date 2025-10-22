1 órája
Kigyulladt egy kombájn motortere Szabolcsban, de a tulaj nem esett kétségbe!
Háromszor is megszólalt a sziréna. Tűz Ibrányban, baleset Tiszadadán: több helyen is be kellett avatkozniuk a vármegyei tűzoltóknak
Tűz Ibrányban, baleset Tiszadadán – kedden is riasztani kellett a tűzoltókat: kedden sem volt megállás Szabolcsban.
Tűz Ibrányban, baleset Tiszadadán – Szabolcsban most sem volt idő tétovázni
Kombájn motortere égett tegnap Ibrányban, a Petőfi utca végén lévő szabad területen. Az ibrányi önkormányzati tűzoltók kiérkezése előtt a tulajdonos két darab 6 kg-os porral oltó kézi tűzoltó készülékkel megfékezte a lángokat. A tűzoltók hőkamerával átvizsgálták a kombájnt, a még izzó részeket puttonyfecskendővel szüntették meg. Személyi sérülés nem történt.
Két gépjármű ütközött össze tegnap Tiszadada térségében, a 3612-es számú út 20-as kilométerszelvényénél. A tiszadadai önkéntes és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók végeztek műszaki mentést a helyszínen. Az egyik járműbe beszorult egy ember, őt kéziszerszámok segítségével szabadították ki a tűzoltók, majd adták át a mentőknek. Az egységek áramtalanították a járműveket.
Frissítés! Durva baleset Tiszalök és Tiszadada között – az egyik járműbe beszorult egy utas
Kommunális hulladék égett hat négyzetméteren az ibrányi Madách utcában, egy üres telken. A helyi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet. –adta hírül a katasztrófavédelem
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ez is érdekelheti:
Frissítés! Fejsérüléssel vitték a kerékpárost a mentők kórházba (fotók)
Egy fiatal családapa vesztette életét a nyírgelsei balesetben
Új traffibox Szabolcsban – mostantól itt is könnyen villanhat a csekk!
Hihetetlen, hogy senki sem tartja be ezt a KRESZ-szabályt, naponta több százan szabálytalankodnak ebben a nyíregyházi utcában