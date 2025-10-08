Riasztották a tűzoltókat! Lángolt az épület a szabolcsi településen

Tűz Kemecsén. Az épület kazánház része teljes terjedelmében égett.

Forrás: Illusztráció Shutterstock

Tűz keletkezett ez negyven négyzetméter alapterületű melléképületben Kemecsén, az Árpád utcában. Az épület kazánház része teljes terjedelmében égett. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Utómunkálatokat végeznek - közölte a katasztrófavédelem.

