Tűzeset

1 órája

Riasztották a tűzoltókat! Lángolt az épület a szabolcsi településen

Címkék#tűzeset#tűz#Kemecse#tűzoltó

A tűzoltók az Árpád utcába vonultak ki. Tűz Kemecsén.

Szon.hu

Tűz Kemecsén. Az épület kazánház része teljes terjedelmében égett. 

tűz Kemecsén
Tűz Kemecsén. Lángba borult a melléképület.
Forrás:  Illusztráció Shutterstock

Tűz keletkezett ez negyven négyzetméter alapterületű melléképületben Kemecsén, az Árpád utcában. Az épület kazánház része teljes terjedelmében égett. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Utómunkálatokat végeznek - közölte a katasztrófavédelem.

