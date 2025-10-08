Tűzeset
1 órája
Riasztották a tűzoltókat! Lángolt az épület a szabolcsi településen
A tűzoltók az Árpád utcába vonultak ki. Tűz Kemecsén.
Tűz Kemecsén. Az épület kazánház része teljes terjedelmében égett.
Tűz keletkezett ez negyven négyzetméter alapterületű melléképületben Kemecsén, az Árpád utcában. Az épület kazánház része teljes terjedelmében égett. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Utómunkálatokat végeznek - közölte a katasztrófavédelem.
