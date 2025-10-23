október 23., csütörtök

Tűzeset

1 órája

Pusztított a tűz a szabolcsi településen! Lángokban állt az épület!

Címkék#tűzeset#Kisvárda#tűz

A Jéki útra vonultak a tűzoltók. Tűz Kisvárdán.

Szon.hu

Teljes terjedelmében égett egy épület. Tűz Kisvárdán.

Tűz Kisvárdán
Tűz Kisvárdán. Riasztották a tűzoltókat
Forrás:  Illusztráció Shutterstock


Teljes terjedelmében égett egy könnyűszerkezetes épület Kisvárdán, a Jéki úton. A tűz egy garázsra is átterjedt. A kisvárdai hivatásos tűzoltók egy nitrogén palackot, valamint egy klímatöltő gépet hoztak ki az ingatlanból. A rajok három vízsugárral eloltották a lángokat. Az egységek utómunkálatokat végeznek - közölte a katasztrófavédelem.

Frissítés 22.00

Kigyulladt egy garázs Botpaládon

A Fő utcában volt szükség tűzoltói beavatkozásra.

Kigyulladt egy garázs Botpaládon, a Fő utcában. Az épület teljes terjedelmében égett. A lángokat a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók oltották el, két vízsugárral. A rajok utómunkálatokat végeznek - közölte a katasztrófavédelem.

