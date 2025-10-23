1 órája
Pusztított a tűz a szabolcsi településen! Lángokban állt az épület!
A Jéki útra vonultak a tűzoltók. Tűz Kisvárdán.
Teljes terjedelmében égett egy épület. Tűz Kisvárdán.
Teljes terjedelmében égett egy könnyűszerkezetes épület Kisvárdán, a Jéki úton. A tűz egy garázsra is átterjedt. A kisvárdai hivatásos tűzoltók egy nitrogén palackot, valamint egy klímatöltő gépet hoztak ki az ingatlanból. A rajok három vízsugárral eloltották a lángokat. Az egységek utómunkálatokat végeznek - közölte a katasztrófavédelem.
Frissítés 22.00
Kigyulladt egy garázs Botpaládon
A Fő utcában volt szükség tűzoltói beavatkozásra.
Kigyulladt egy garázs Botpaládon, a Fő utcában. Az épület teljes terjedelmében égett. A lángokat a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók oltották el, két vízsugárral. A rajok utómunkálatokat végeznek - közölte a katasztrófavédelem.
