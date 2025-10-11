Riasztották a tűzoltókat! Melléképületben csaptak fel a lángok Nyíregyháza külterületén

Tűz Nádasbokorban: A tűzoltók a Nádasbokorba vonultak ki. Kigyulladt egy melléképület Nyíregyháza külterületén, a Nádasbokorban.

Tűz keletkezett Nyíregyháza külterületén

Forrás: Illusztráció: Shutterstock / szon

Tűz Nyíregyháza külterületén

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat. Az egységek az utómunkálatokat végzik olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

