Tűz

42 perce

Riasztották a tűzoltókat! Melléképületben csaptak fel a lángok Nyíregyháza külterületén

A tűzoltók a Nádasbokorba vonultak ki. Tűz a melléképületben keletkezett.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock / szon

Tűz Nádasbokorban: A tűzoltók a Nádasbokorba vonultak ki. Kigyulladt egy melléképület Nyíregyháza külterületén, a Nádasbokorban. 

Tűz keletkezett Nyíregyháza külterületén. A lángokat a tűzoltók oltották el.
Tűz keletkezett Nyíregyháza külterületén
Forrás:  Illusztráció: Shutterstock / szon

Tűz Nyíregyháza külterületén

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat. Az egységek az utómunkálatokat végzik olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Árokba hajtott egy személyautó a 36-os főút 45-ös kilométerszelvényénél. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak.

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a mentősökkel közreműködve három embert kiemeltek a gépkocsiból. A raj áramtalanítja a járművet.

Döbbenetes látvány fogadta a kiérkező mentőket, rendőröket és tűzoltókat péntek délután Nyíregyháza közelében, Vargabokor és Antalbokor között: egy, a megyeszékhely felé közlekedő autó eddig tisztázatlan okból egy kanyar után letért az úttestről, és egy vízelvezető árok támfalának ütközött. A kocsiban három gyermek és két felnőtt utazott, mindannyian súlyos sérüléseket szenvedtek.

Bővebben a balesetről az alábbi linkre kattintva olvashat.

 

 

