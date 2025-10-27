Tűzeset
1 órája
Tűz ütött ki Nyírszőlősön! Lángolt az egész ház!
A Kollégium utcában oltották a lángokat a tűzoltók. Tűz Nyírszőlősön.
Tűz Nyírszőlősön. Teljes terjedelmében égett egy mintegy negyven négyzetméteres fa szerkezetű hétvégi ház a Kollégium utcában - írta a katasztrófavédelem.
Az épületben bútorokat, kerti szerszámokat és műanyag hordókat tároltak. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat.
