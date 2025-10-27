október 27., hétfő

Szabina névnap

11°
+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

1 órája

Tűz ütött ki Nyírszőlősön! Lángolt az egész ház!

Címkék#tűzeset#Nyírszőlős#tűz

A Kollégium utcában oltották a lángokat a tűzoltók. Tűz Nyírszőlősön.

Szon.hu

Tűz Nyírszőlősön. Teljes terjedelmében égett egy mintegy negyven négyzetméteres fa szerkezetű hétvégi ház a Kollégium utcában - írta a katasztrófavédelem.

tűz Nyírszőlős
Tűz Nyírszőlősön. Lángolt a hétvégi ház.
Forrás:  Illusztráció Shutterstock

Az épületben bútorokat, kerti szerszámokat és műanyag hordókat tároltak. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat.

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu