Tűz ütött ki Nyírszőlősön! Lángolt az egész ház!

Tűz Nyírszőlősön. Teljes terjedelmében égett egy mintegy negyven négyzetméteres fa szerkezetű hétvégi ház a Kollégium utcában - írta a katasztrófavédelem.

Tűz Nyírszőlősön. Lángolt a hétvégi ház.

Forrás: Illusztráció Shutterstock

Az épületben bútorokat, kerti szerszámokat és műanyag hordókat tároltak. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat.

