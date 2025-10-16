október 16., csütörtök

Tűz

1 órája

Ez minden ember rémálma: míg mindenki aludt, a lángok martaléka lett egy épület tetőszerkezete Nyírtelken

Gázpalackot kellett kimenteni a tűzoltóknak egy kigyulladt épületből. Tűz ütött ki Nyírtelek külterületén.

Szon.hu

Éjszaka tűz ütött ki a nyírteleki Bertalan tanyán, ahol egy épület tetőszerkezete csaknem hetven négyzetméteren égett.

Tűz ütött ki Nyírtelek külterületén
Tűz ütött ki Nyírtelek külterületén 
Forrás: Illusztráció: Shutterstock / Szon.hu

A tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat – volt olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán. Kigyulladt egy épület Nyírtelek külterületén, a Bertalan tanyán. A mintegy hetven négyzetméter alapterületű épület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a munkálatok során egy gázpalackot is kihoztak az épületből. A rajok négy vízsugárral oltották a lángokat. Az éjszaka folyamán az utómunkálatok is elvégezték a helyszínen.

