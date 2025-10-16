1 órája
Ez minden ember rémálma: míg mindenki aludt, a lángok martaléka lett egy épület tetőszerkezete Nyírtelken
Gázpalackot kellett kimenteni a tűzoltóknak egy kigyulladt épületből. Tűz ütött ki Nyírtelek külterületén.
Éjszaka tűz ütött ki a nyírteleki Bertalan tanyán, ahol egy épület tetőszerkezete csaknem hetven négyzetméteren égett.
A tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat – volt olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán. Kigyulladt egy épület Nyírtelek külterületén, a Bertalan tanyán. A mintegy hetven négyzetméter alapterületű épület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a munkálatok során egy gázpalackot is kihoztak az épületből. A rajok négy vízsugárral oltották a lángokat. Az éjszaka folyamán az utómunkálatok is elvégezték a helyszínen.
