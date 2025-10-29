október 29., szerda

Nárcisz névnap

12°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

39 perce

Tűz pusztított egy 70 m²-es házban – a lángok átterjedtek a nappali födémszerkezetére

Címkék#Katasztrófavédelem#födémszerkezet#Vasvári Pál utcában#tűzoltók#tűz#Nyírbogdányban

Huszonöt négyzetméteres nappali helyiségében a födém szerkezet égett Szabolcsban. Tűz ütött ki egy lakóházban a Vasvári Pál utcában.

Szon.hu

A tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Tűz ütött ki egy hetven négyzetméteres lakóházban a Vasvári Pál utcában, Nyírbogdányban. 

Tűz ütött ki egy hetven négyzetméteres lakóházban. Önkéntes tűzoltók vonultak Nyírbogdányba.
Tűz ütött ki egy hetven négyzetméteres lakóházban
Forrás: Illusztráció: Katasztrófavédelem / Szon.hu

A ház huszonöt négyzetméteres nappali helyiségében a födém szerkezet égett, amelyet a nyíregyházi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók két vízsugárral eloltottak. Az egységek az utómunkálatokat végzik – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk ég, ez is érdekelheti:

Mint arról korábban beszámoltunk, ütközött, és árokba borult egy autó Újfehértón. Az autóban egy ember utazott, őt feszítővágóval kellett kiszabadítani. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Bővebben a balesetről, és a helyszíni fotókat ide kattintva láthatja és olvashatja. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu