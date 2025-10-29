Tűz pusztított egy 70 m²-es házban – a lángok átterjedtek a nappali födémszerkezetére

A tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Tűz ütött ki egy hetven négyzetméteres lakóházban a Vasvári Pál utcában, Nyírbogdányban.

Tűz ütött ki egy hetven négyzetméteres lakóházban

A ház huszonöt négyzetméteres nappali helyiségében a födém szerkezet égett, amelyet a nyíregyházi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók két vízsugárral eloltottak. Az egységek az utómunkálatokat végzik – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

