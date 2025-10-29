1 órája
Tűz pusztított egy 70 m²-es házban – a lángok átterjedtek a nappali födémszerkezetére
Huszonöt négyzetméteres nappali helyiségében a födém szerkezet égett Szabolcsban. Tűz ütött ki egy lakóházban a Vasvári Pál utcában.
A tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Tűz ütött ki egy hetven négyzetméteres lakóházban a Vasvári Pál utcában, Nyírbogdányban.
A ház huszonöt négyzetméteres nappali helyiségében a födém szerkezet égett, amelyet a nyíregyházi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók két vízsugárral eloltottak. Az egységek az utómunkálatokat végzik – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
